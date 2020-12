"Esa pregunta yo la sigo poniendo en oración, yo tengo un estatus en el cual según la constitución de nuestro país no lo permite, ciudadano americano, pero viendo la situación de nuestro país, que allá cambian de un momento a otro, no sé si eso es factible" dijo Martínez a 100% Noticias

Dennis Martínez, la máxima gloria deportiva de Nicaragua, y que fue apodado "El Presidente" estuvo en 100% Superchats, donde conversó con nuestros suscriptores y compartió la visión que tiene de la construcción de la nueva Nicaragua, las elecciones que deben de ser "limpias, transparentes, observadas", pero con previas reformas electorales.

La pregunta recurrente que siempre surge en las conversaciones con Martínez es si ve factible o no una candidatura presidencial tomando en cuenta que él se encuentra en Estados Unidos.

"Esa pregunta yo la sigo poniendo en oración, yo tengo un estatus en el cual según la constitución de nuestro país no lo permite, ciudadano americano, pero viendo la situación de nuestro país, que allá cambian de un momento a otro, no sé si eso es factible, pero desde ese punto de vista no quiero tampoco verlo así, sí quiero colaborar y ser partícipe de este cambio siempre y cuando los nicaragüeses consideren que yo pueda aportar un grano de arena para que se logre ese cambio y me pongo desde hoy, me pongo a la orden para eso y estoy dispuesto a participar en lo que sea, como sea, para ese cambio en nuestro país" expresó el ganador del juego perfecto.

El 15 de septiembre de este año, las diferentes expresiones de la diáspora, presentaron un "decálogo" donde demandaron la eliminación de todas aquellas trabas constitucionales que impidan su participación en las grandes decisiones de la nación.

También reclamaron el derecho a elegir y a ser elegidos en cargos de elección popular y expresaron su preocupación sobre la falta de garantías constitucionales para la celebración de elecciones libres y transparentes.

Martínez es parte de ese grupo que espera ese "chance" u oportunidad "para tener elecciones sin presos políticos, con reformas electorales, con un nuevo Consejo Supremo Electoral" dijo.

"Yo quiero pedirle al pueblo que se enfoquen, que se olviden de las personas que están ahorita buscando personalismos, que empiecen a pensar en quiénes son sus respresentantes que ellos quieren tener ahi al frente, quienes quieren que los representen, y quién quieren ellos sea su candidato y que ellos sean los que se pronuncien (...) y que esa gente después decida sí o no, pero que sean ellos, no de que yo voy a decir yo quiero ser presidente porque todo el mundo va a querer ser, que sea el pueblo, que ellos lo propongan y después la persona que ellos proponendiga acepto o no" recomendó Martínez la población.

Martínez dijo que está vigilando lo que ocurre en el país, quiere propiciar la unidad desde el exterior y "buscar ese derecho que tenermos en el exterior de votar, somos importantes en el cambio y desarrollo del país, por las remesas y nos tienen que tratar como ciudadanos nicaragüenses y no ser tratados como ciudadanos de segunda o tercera categoría".

En términos beisbolísticos Martínez graficó cómo serían unas elecciones sin garantías en Nicaragua "tenemos que jugar con cartas limpias, si me pongo a jugar beisbol, yo soy el pitcher, tengo la bola en la mano, me enfrento a un bateador sin un bate, ¿quien crees vos que va a ganar?, pues yo como pitchet, le tiro 3 piedras por en medio y va a ser out".

¿Qué le diría Dennis Martínez a Daniel Ortega?

"Económicamente están bien, más dinero no creo que lo necesiten, porque los lujos que veo en los hijios, eso esta a la vista (...) hay muchas cosas de las cuales me preguntaría que ¿para qué tanto?, si cuando nos morimos no nos llevamos nada las polillas se las comen" analiza Martínez sobre Ortega.

Además le dijo al dictador que se pregunte ¿cómo quiere ser recordado? "me gustaría decirle que piense en su legado, en su familia, en sus hijos, en sus nieto, como quieren ellos que sean tratados en un futuro cuando ellos no existan".

"Me gustaría hacerle ver que basta ya, y también a la misma Policía y al mismo Ejército que son las dos fuerzas que dependemos de ellos, nadie es impresindible, se nos va a llegar la hora, todo mundo tenemos esposa, hijos, nietos como dice un dicho con la vara que mides serás remedido, pensemos en todas estas cosas, no nos aferremos a que a mi no me va a pasar nada, seamos humanos" demandó.

La liberación de los presas y presos políticos es otra demanda que hizo públicamente Dennis a Daniel Ortega " que por favor los suelten ya, porque hay madres, padres, esposas, hermanos, sufriendo por estas personas que están ahí sin causa, simplemente porque no están de acuerdo y quieren un cambio y eso no es ningún delito, sino toda Nicaragua estuvieran presos" argumentó Martínez.