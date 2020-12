Rosario Murillo felicita la "farsa electoral" de Nicolás Maduro en Venezuela

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo felicitó la “farsa electoral” del régimen de Nicolas Maduro en Venezuela por “ganar” las elecciones parlamentarias en las que no participó la oposición y en la que triunfó el abstencionismo.

“Nos abrazamos con las Familias, con el Pueblo Heroico de Bolívar, de Chávez, de Nicolás, pueblo valiente, digno y soberano de esa Venezuela querida, que ayer triunfó frente a todas las modalidades de agresión que han lanzado los enemigos de la Humanidad, contra nuestras Revoluciones”, expresó Murillo en su intervención este mediodía.

LEER MÁS: En Venezuela no hubo elecciones, fue una "farsa electoral" dicen analistas en Nicaragua

Según Murillo, crece la “admiración” en el régimen de Maduro por la “trascendental victoria” “Gran pueblo patriótico, del PSUV, del Gobierno Bolivariano de Venezuela, con su Presidente, nuestro hermano Nicolás Maduro, una Victoria que es de todos y que muestra ejemplares caminos de consolidación de paz, seguridad, estabilidad y bien común, tan amenazados en estos Tiempos desafiantes que conocemos, que vivimos, siempre combatiendo, y siempre venciendo”, dijo.

“Oligarquías” “Cuantitos Miserables”

La sancionada vicepresidenta atacó nuevamente a la oposición nicaragüense a la que llamó “cuantitos muy miserables” y los acusó de “interrumpir la paz” en el país, en referencia a las protestas cívicas que surgieron en abril 2018.

“Avanzando contra la pobreza, la avaricia, la codicia de unos cuantitos muy miserables desgraciadamente, esos cuentitos despojos, despojemos de esa codicia, esa avaricia, despojo de la codicia de la avaricia y pensemos en el mandato cristiano el bien común”, expresó Murillo.

LEER MÁS: Silvio Báez: "Dios quiere pueblos que sean libres y dueños de su historia"

Además Murillo amenazó a la oposición nicaragüense para que no se atrevan a “imponer oscuridad” y los señaló de sembrar supuestamente “odio y terror”.

“Qué nadie se atreva contra este modo de vida, que nadie se atreva, que nadie vuelva a querer imponer oscuridades, que nadie se atreva, con odio nunca más, con odio, con crímenes, con violencia que no se atrevan, que no se atrevan, Nicaragua vive luz y verdad, esas oligarquías que pretenden reinar sobre los humildes, apellidos atravesados, no aquí vivimos camino de esperanza”, manifestó la sancionada vicepresidenta.