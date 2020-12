Los abogados y defensores de derechos humanos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Frank Flóres y Eliescar Vallecillo, denunciaron que fueron detenidos y requisados arbitrariamente por oficiales de la sancionada policía sandinista en Somoto, cuando daban acompañamiento a una denuncia de la familia del nicaragüense Gerardo de Jesús Gutiérrez conocido como "El Flaco", asesinado en Honduras.

En una conferencia de prensa, Eliescar Vallecillo informó que la familia del nicaragüense Gerardo de Jesús Gutiérrez solicitó el acompañamiento de un equipo de la CPDH para la repatriación del cuerpo de Gutiérrez.

“Estábamos esperando que entregarán el cuerpo, cuando fuimos interceptados por oficiales de la policía quienes se acercaron de manera violenta pidiendo la documentación del vehículo, tomando fotografías, (...) luego nos trasladaron a la estación policial, así oficiales me revisaron, me tocaron los bustos (senos) y me metieron las manos en las nalgas (glúteos) hicieron que me quitara los zapatos”, denunció la defensora.

La activista manifestó que el jefe del operativo policial les aseguró que los dejarían en libertad pero que tenían que irse de Somoto y los amenazó con detenerlos si regresaban nuevamente.

“Por orden de jefatura nos iban a dejar en libertad, pero que teníamos que salir de Somoto, nos persiguieron hasta cierto punto para comprobar que realmente nosotros estamos fuera de ese municipio que si volvíamos nos iban a detener”, expresó.

Los defensores, informaron que interpondrán denuncia por la violación a sus derechos humanos “de manera abusiva procedieron a detenernos, secuestrarnos prácticamente, nosotros andamos ejerciendo una labor humanitaria”, dijo Frank Flóres.

El secretario adjunto de CPDH, Denis Darce aseguró que informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CPDH) y Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas.

“En esta oportunidad hubo una agresividad contra la CPDH, la policía en los últimos meses viene asumiendo una actitud agresiva, violenta y que limitan el ejercicio de nuestro trabajo. Vamos a continuar nuestro trabajo porque estamos claros que no estamos cometiendo ningún acto delictivo, tenemos la responsabilidad con la ciudadanía y estamos claro que defender derechos humanos conlleva riesgo”, indicó Darce.