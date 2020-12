Gustavo Porras: "somos más humanos que ellos" y amenaza a empresarios, sacerdotes y opositores en Nicaragua

El sancionado presidente de la Asamblea Nacional lanzó una serie de insultos y amenazas a sectores de oposición en Nicaragua, entre los que incluyó a sacerdotes y empresarios.

Porras conmemoró el 72 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, un tema donde el régimen de Daniel Ortega tienen saldos rojos según organismos de derechos humanos, entre ellos la Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet quien ha hecho reiterados llamados a la dictadura para el respeto de los mismos.

Porras en su arenga contra opositores dijo que "nosotros no estamos disputando el poder, en el 2021 nosotros no vamos a disputar, vamos a defender el poder" y agregó "entonces estos terroristas quieren regresar, no les bastó vivir gracias a la revolución en paz 10 años, con crecimiento económico uno de los mayores en América Latina con 5% anual".

Indicó que "no les bastó, ellos ganaban pero claro ellos querían tener una Asamblea donde ninguno de nosotros estuviera aqui, uy sacrilegio un sindicalista de Presidente en la Asamblea Nacional, sacrilegio para ellos debería ser un empresario y no tenemos nada contra empresarios que se dedican a trabajar".

Acusó a sacerdotes de haber "vejado, torturado, golpeado" a simpatizantes sandinistas.

"Y se quitaron las máscaras y ahi esta Sander, estuvimos allá en León, Sander fue vejado, torturado, golpeado por disque religiosos unos con sotana y otros sin sotana, yo le decía a Sander eso es una tortura ecuménica....son lobos vestidos con piel de ovejas eso son, pero insisto sabemos lo que tenemos que defender y tenemos motivaciones para hacerlo. motivaciones de los derechos de toda nuestra gente" señaló Porras.

Según el sancionado presidente del parlamento, no son "vengativos, ni resentidos".

"Y sencillamente somos seres humanos, tan humano como aquel que se monta ir a un helicóptero para ir a su trabajo. En este país solo hay uno o dos que hacen eso. Quizás nosotros somos más humanos que ellos, no quizás, seguro nosotros los trabajadores el pueblo de

Nicaragua nuestros hermanos, madres, nuestros policías somos verdaderamente humanos y por eso tenemos derechos humanos, nadie nos lo puede quitar y lo vamos a defender. Defendr la revolución es un derecho humano" expresó Porras.

Este jueves la Iglesia católica en un comunicado de la Arquidiócesis de Managua señaló que "los anhelos de paz, justicia, de libertad, y de alegría, que hoy han sido conculcados con tanta corrupción, represión, violación, e irrespecto a los derechos humanos en María, vuelvan a irrumpir con nueva vitalidad, en los corazones de los nicaragüenses".

La Arquidiócesis de Managua señaló que los nicaragüenses que amana la patria, excluyen cualquier acción violenta y apuestan por el camino democrático.