Este 10 de diciembre que se celebra el Día de los Derechos Humanos, la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo culpó a la oposición nicaragüense de supuestamente “teñir” de sangre, en referencia a la insurrección cívica en abril 2018. Al mismo tiempo, acusó a los organismos de derechos humanos de cumplir con “agendas políticas”.

“Tenebroso días que nos trajeron los serviles del imperio, los vendepatrias, los entreguistas, los mismos de siempre, viendo y escuchando los testimonios de doña Manuela del Carmen Flores Grijalva abuelita de Carlos Miranda. Los hermanos y hermanas que estaban ahí con la foto de sus familiares asesinados por los criminales que conocemos, se nos estremece el alma viendo y reviviendo ese sufrimiento”, manifestó Murillo, quien retomó el show mediático que montaron diputados sandinistas en la Asamblea Nacional con una sesión especial a la que invitaron a familiares de simpatizantes sandinistas y miembros de la sancionada policía sandinista.

En medio del discurso estigmatizante con los epítetos “inclementes” y “paladines del odio”, Murillo continuó acusando a la voces disidentes de “interrumpir la paz” y recalcó que la amnistía no es una “carta blanca” para seguir supuestamente cometiendo crímenes en el país.

“Ésos mismos que andan ahí todavía queriendo ser parte de una Nueva Nicaragua, Nicaragua que no les pertenece porque ellos no pertenecen a esta cultura. Admirable un gobierno que propició una amnistía para preservar y fortalecer la paz en Nicaragua pero la amnistía no es carta blanca para seguir propiciando odio en nuestro país” dijo Murillo.

Dios juzgará

Según la vicepresidenta, Dios juzgará todo un día y atacó a los organismos de derechos humanos por promover “agendas políticas” en el territorio nacional.

“Dicen los que ocupan espacios dedicados a derechos humanos que no reconocen que no respetan porque qué derechos humanos? los que les indique el imperio que deben considerar porque los derechos humanos de los pueblos ni los reconocen, ni los respetan, nosotros lo vimos. La verdad de Dios prevalecerá y esperando en el señor con paciencia”, despotricó Murillo.

“Reconocidos por las agendas políticas de organismo y personalidades (...) representan la continua violación imperial de los derechos humanos derechos a la vida y cultura de nuestros pueblos avasallados con la mal llamada conquista”, continuó.

Con la fuerza nadie prevalecerá

Murillo repitió dos veces la frase “con la fuerza nadie prevalecerá”, a pesar que desde el 2018 impusieon un Estado policial represivo acompañado de grupos paramilitares que asedian, persiguen y siembran el terror contra las voces disidentes en el país.

“Hablan con soberbia, que de esas bocas no salga arrogancia porque Dios es un Dios de conocimiento y con la fuerza nadie prevalecerá (...) la justicia que llegará de la mano de Dios hoy los pueblos exigen respeto a los derechos humanos de familia, mujeres, hombres, juventud, adultos mayores, hermanos con discapacidad, hermanos con opciones sexuales propias”, expresó.

Este jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia especial para abordar la situación de los 110 presos políticos y el gran ausente fue el régimen sandinista.

Un equipo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció una detención arbitraria en Somoto, siendo trasladados a la estación policial y fueron liberados bajo amenazas.