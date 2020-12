William Grigsby responsabilizó a Daniel Ortega por represión fue una "masacre" en 2018

11 a.m.

El comentarista sandinista William Grigsby aseguró que las víctimas de la represión en abril 2018, el 95 por ciento eran “cipotes” y responsabilizó al dictador Daniel Ortega porque no supo responder políticamente al derecho de movilización de los estudiantes nicaragüenses.

“Son jóvenes el 95% de los muertos son cipotes, niños, son jóvenes el 95% de los muertos (...) La inicial responsabilidad la tiene el presidente Daniel Ortega porque no supo responder políticamente a las protestas de los estudiantes en la primera semana, hay derecho a la movilización y los cachimbiaron y les pegaron en el camino de oriente y después en la UNI, no supo responder políticamente a ese desafío, no se como llamarlo, a esa expresión de protesta legítima de la juventud por su derecho a movilizarse”, dijo Grigsby en el 2018.

"La inicial responsabilidad la tiene el presidente Daniel Ortega, porque NO supo responder políticamente a las protestas de los estudiantes de la 1ra. semana, al derecho que tenían a la movilización y a la cachimbeada que les pegaron en Camino de Oriente, la UNI, en la UCA..." pic.twitter.com/LZ0xx4pcAu — Avil Ramírez (@AvilRamirez) December 9, 2020

En ese año, el comentarista sandinista señaló que el 18 de abril, la Juventud Sandinista sembró el “terror” en referencia a los robos y golpes que propinaron a jóvenes autoconvocados en Camino de Oriente, Managua.

“El miércoles un grupo de estudiantes convocan a una concentración, un plantón en la Jean Paul Jenie a las cinco de la tarde, otros llegan a Camino de Oriente, pero simultáneamente llega también muchachos de la Juventud Sandinista con sus camisetas que se dedican a golpear a los que estaban ahí reunidos, siembran el terror entre los muchachos que se encierran en negocios que están ahí, se destruyen algunos negocios, sacan los tubos que estaban dentro de las mesas de Buffalo Wings, mientra en la Jean Paul Jenie ni siquiera lo dejan reunirse, la policía está presente pero no interviene”, manifestó el comentarista en el programa A los Cuatro Vientos del 23 de abril 2018 en Radio La Primerísima.





En ese mismo programa, Grigsby condenó los robos a los medios de comunicación nacionales e internacionales “como todo esto se filma, ahí le quitan una cámara a un fotógrafo a quien golpean y queda registrado, le quitan una cámara a un muchacho de 100% Noticias. Hay otro muchacho que le roban hasta la billetera, se nota que están bajando de camionetas doble cabina Toyota y empiezan a realizar todas estas acciones", dijo.

Respecto a la masacre que perpetró Daniel Ortega el 30 de mayo del 2018, Grigsby señaló que la única forma de llamarlo es “masacre” “30 de mayo hay que llamarlo por su nombre y una masacre y cuando vas hablar, siete muertos reportados por la policía, pero eso estremeció Managua y el país, o sea una cosa espantosa lo que pasó el 30 de mayo”, refirió.

Mientras tanto, la periodista sandinista Tirsa Sáenz se refirió al ataque armado a la Iglesia Divina Misericordia en Managua y señaló que sacaron a los “chavalos a punta de bala”.

“Pero si los chavalos que estaban ahí ya se habían salido, ya los habían sacado a punta de bala y están en la iglesia ya cálmate, porque seguir disparando, ya cálmate, deja entrar a la Cruz Roja, deja que entren las ambulancias, deja que entren los obispos, no podemos, eso es terrible no se puede hacer, hay que respetar la vida de la gente”, dijo Sáenz.

A pesar que ambos sandinistas reconocieron las acciones de violencia y represión que orquestó la dictadura Ortega-Murillo, de la noche a la mañana ambos cambiaron su discurso a “Si, SEÑOR”, pues aparentemente les ordenaron disciplina y silencio que implica críticas a Ortega-Murillo.

Actualmente, William Grigsby y Tirsa Sáenz defiende a “capa y espada” a Daniel Ortega e incluso propagan el discurso de “fallido golpe de Estado” y acusan a opositores de “golpistas y terroristas”, a pesar que en el 2018 condenaron las acciones criminales del régimen sandinista.