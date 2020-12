Los restos de Gerardo de Jesús Gutiérrez conocido como Comandante "El Flaco" fueron repatriados de Honduras a Nicaragua este sábado. La familia de Gerardo realizó la vela en la comunidad Talamanque del municipio de Pantasma, Jinotega.

El "Flaco" fue asesinado fue asesinado en Trojes, El Paraiso, Honduras, el pasado 6 de diciembre. se fue al exilio por la persecución en su contra de parte del régimen de Daniel Ortega, reiteró su familia en entrevistas con colegas de Notimatv

"Recordándolo siempre como un hombre que luchó siempre por la libertad de Nicaragua, un hombre patriota, un héroe de Nicaragua eso es lo que gerardo jesus es para el pueblo de nicaragua. La gente contraria yo sé que se burlan y rien de este dolor que nosotros estamos pasando, pero hay un pueblo que dice Gerardo de Jesús vivirá en el corazón de todos, para nosotros él no ha muerto, el seguira viviendo en el corazon de todos nosotros" lamentó su Anabel Gutiérrez, hermana menor de "El Flaco".

Familiares de El Flaco reiteraron que no era ningún delincuente a como lo calificaba el Ejército y la Policía sandinista y llamaron a la oposición a unirse.

"Era un hombre que luchaba por la libertad para que no hubiera una dictadura en el país" expresó Anabel.

Leer más: Ejército de Nicaragua sentenció al comandante "Flaco" denuncia familia que exige justicia

"Estos azul y blanco solo pasan peleando hueso, no pelean democracia, sino que pelean hueso, que se unan que no sean sinverguenzas, porque aqui estan matando al campesinado" exhortó Alejandro Gutiérrez, hermano de Gerardo.

Y Carmen de Jesús Gutiérrez, primo del exmiembro de la contra, lo recordó como "un hombre luchador, honesto, él andaba por una causa justa, ellos decían que era delincuente, violador, ladrón nada de eso. Nosotros también hemos sido amenazados, estuvimos presos solo porque él había pasado por ahí".

Siga leyendo: Persisten ejecuciones extrajudiciales contra campesinos en Nicaragua

Otros familiares de "El flaco" denunciaron que el Ejército y Policía han llegado sus viviendas a hostigarlos, pues querían que les entregaran a Gerardo de Jesús Gutiérrez, dijo Ivania prima de El flaco.

"Cuando ha llegado el Ejército y la políca y unos de mudadas negras a mi casa, me rompieron la puerta, yo ni fecha le pongo, pero la cosa es que han llegado varias veces. Mire me rompieron la puerta de la casa me hicieron reguero en la casa (...) Eso es horroroso, han tratado de limpiarse las nalgas conmigo, me dijeron "no te dejaremos en paz hasta que nos entregués a ese renco" yo les dije yo entregarlo no voy a entregarlo jamás en la vida, " expresó Ivania.

Leer: Nicaragua: Activistas denuncian ejecuciones extrajudiciales, comisión oficialista exige "corroborar" informe

Gerardo de Jesús Gutiérrez, comandante "El Flaco" le darían cristiana sepultura este domingo. En Honduras investigan su asesinato y por el momento no hay detenidos.