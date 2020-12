La bandera azul y blanco cubría el ataúd de Gerardo de Jesús Gutiérrez conocido como el comandante "El Flaco" a quien le dieron cristiana sepultura este domingo en Talamanque, una comunidad del municipio de Pantasma, Jinotega, Nicaragua.

"Le tuvieron miedo a mi padre, mi padre no era ningun delincuente" expresaba con mucho dolor una hija de Gutiérrez en medio de la multitud de campesinos que acompañaba a la familia durante el sepelio.

"Creían que volándole la cabeza a Gerardo Gutiérrez se iba a acabar todo, aqui está el pueblo" gritó un hombre que acompañaba el féretro.

"El Flaco" fue asesinado el pasado domingo 6 de diciembre en Trojes, municipio del Paraiso en Honduras.

Tras el asesinato de "El Flaco" en Honduras, miembros del Ejército y Policía se mantuvieron rondando la comunidad Talamanque donde vive su familia. Esta semana dos abogados de la Comisión permanente de derechos humanos, fueron retenidos y manoseados por la policía solo por dar acompañamiento a la familia de Gerardo de Jesús, que interpusieron denuncia ante esa instancia de derechos humanos.

Leer más: Ejército de Nicaragua sentenció al comandante "Flaco" denuncia familia que exige justicia

"Lo declaramos héroe de esta patria (...) te quitaron la vida de una manera cobarde fue a traición porque frente a frente nunca te dieron. Tu eres un héroe, es un hombre valiente, poderoso que luchó por las libertades en este país. No has muerte sigues viviendo para nosotros, venimos a decir adiós con dolor, no volveremos a verte hermanito" expresó en el Cementerio Anabel Gutiérrez, hermana de "El Flaco"

El obispo de Jinotega, Monseñor Casrlos Enrique Herrera lamentó la violencia y "persecución" que no abona a la paz.

"Creo que no abona a la paz, si ya desde que se hizo el proyecto de paz no tendría que haber nuevamente violencia y persecución, creo que estamos reviviendo heridas y viendo para atrás a los años 80 y creo que no es conveniente caer en ese miedo, en esa debilidad de no construir la paz todos, porque ya ese era un proyecto de Esquipulas (Acuerdos de Esquipulas I y II en 1986 y 1987 para la paz en Centroamérica) de terminar con la violencia, con la guerra" dijo Monseñor Herrera.

Siga leyendo: Persisten ejecuciones extrajudiciales contra campesinos en Nicaragua

Indicó que es una "lástima esta situación, esperamos y pasemos a ponerlo en las manos de Dios y vaya entendiendo a estas persona a no seguir asi, lástima, pero la oracion y condolencias a familaires para que ellos tambien tomen el camino mejor de la paz" instó Monseñor Herrera.

Los familiares de Gerardo de Jesús Gutiérrez pidió a los nicaragüenses a seguir en oración para pedir por la libertad de Nicaragua.