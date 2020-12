Oficiales de la policía sandinista sacaron a la fuerza al periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y Esta Semana, junto a esposa Desirée Elizondo y la doctora Vilma Núñez de Escorcia del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), cuando brindaban una conferencia de prensa en las oficinas confiscadas hace dos años por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En una transmisión en vivo por Confidencial se observó que llegaron dos patrullas policiales con antimotines “retírense de lugar”, el jefe del operativo, quien ordenó que los sacaran a empujones.

Mientras era sacado de su propiedad confiscada, Chamorro exigió la suspensión de la censura televisiva y la suspensión del Estado policial.

“Éste es el estado policial en vivo, nosotros estamos aquí para demandar la suspensión de la censura y la suspensión del estado policial, este es un el estado policial, no van a confiscar las ideas, no van a impedir que la prensa libre los siga retratando ante los nicaragüenses y el mundo, son ejecutores de órdenes ilegales y tienen ocupada esas oficinas desde hace dos años y nunca han podido callar al periodismo independiente, nunca podrán callar a Confidencial, nunca podrán callar al periodismo a las ideas críticas, no han podido matar la verdad y no lo van a lograr”, manifestó Chamorro.

Por su parte, la defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, expresó que seguirán acompañando a las víctimas de violaciones de derechos humanos “siempre hemos acompañado al periodismo que ha sido agredido de diferentes formas, siempre hemos estado a lado de Confidencial, lo que ha quedado demostrado aquí es un gesto simbólico, destruyeron esto y tienen miedo, están atemorizados, están amenazados y están vencidos moral y ética”, señaló.

Además de demandar la “suspensión del Estado de Sitio de facto”, Chamorro exigió que termine la “confiscación de facto”, contra 100% Noticias, que está ocupado por la Policía desde Diciembre del 2018.

“Se estableció la censura de facto de televisión contra Canal 12, contra 100% Noticias para impedir que Esta Semana, Esta Noche se transmitiera en señal abierta. Hemos resistido la censura y hemos recurrido a las plataformas como YouTube, pero seguiremos reclamando la suspensión de censura televisiva”, insistió Chamorro.

El pasado 13 de diciembre del 2018, la policía sandinista saqueó las instalaciones llevándose 35 computadoras, siete cámaras de televisión, dos editoras, dos cámaras de fotografía, decenas de discos duros, teléfonos celulares, accesorios de producción audiovisual, documentación contable de las empresas Invermedia-Confidencial, Promedia-Esta Semana, y Cabal, consultora de servicios ambientales que compartía oficina con los medios de comunicación.

Una semana después, el 21 de diciembre de 2018, el régimen ocupó el canal 100% Noticias y encarceló a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, a quienes excarceló por medio de una amnistía, junto a otros presos políticos, hasta junio de 2019.