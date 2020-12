Rosario Murillo: "Policía defiende el amor" tras agresión a Carlos Fernando Chamorro

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo defendió el “derecho” a la paz y rechazó el “odio” y “violencia”, a pesar que imponen un Estado policial en el país. Para Murillo la policía sandinista “defiende” el amor en todo el territorio nacional.

Murillo expresó “con odio, con maldad, con violencia nunca más, la paz es nuestro supremo derecho y el amor nuestro invariable camino”.

La vicepresidenta anunció que esta semana participarán en la graduación de cadetes de la policía sandinista y señaló que la institución trabajan con “amor”, a pesar que hoy oficiales de la sancionada policía sacaron a la fuerza a Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y Esta Semana, junto a esposa Desirée Elizondo y la doctora Vilma Núñez de Escorcia del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), cuando brindaban una conferencia de prensa en las oficinas confiscadas hace dos años.

“Desde la Plaza de la Revolución celebrando la graduación de la 23 promoción de cadetes licenciados en ciencias policiales para servir a nuestro pueblo, para más seguridad, más tranquilidad a la familias en todo el país. Se graduarán 35 compañeros, tres de ellos graduados en la academia de la Federación de Rusia. Los servidores del pueblo en esta misión sagrada de acompañar a la familia en todos los momentos, en las circunstancias, en todo momento la policía se ha distinguido por defender el amor como la esencia, la esencia de nuestra Nicaragua” señaló Murillo.

"A pesar de la infamia, a pesar de los crímenes terrorista, del egoísmo terrorista, de la crueldad terrorista ,de la falta de humanidad, a pesar de sus intentos diabólicos, aquí ganó, ganó el amor no pudieron ni podrá, queremos seguir viviendo con amor", dijo Murillo.

El pasado 10 de diciembre, cuando se conmemoraba el Día internacional de los Derechos Humanos, la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo, amenazó a los opositores con volver a la cárcel si continuaban propiciando lo que denomina como “el odio en el país”.

“Esos mismos que andan ahí todavía queriendo ser parte de una Nueva Nicaragua, Nicaragua que no les pertenece porque ellos no pertenecen a esta cultura. Admirable un gobierno que propició una amnistía para preservar y fortalecer la paz en Nicaragua, pero la amnistía no es carta blanca para seguir propiciando odio en nuestro país”, dijo Murillo.