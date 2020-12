Medardo Mairena denuncia en fiscalía abuso policial "me tiene de rehén en Managua"

La denuncia es por "abuso de autoridad" que ambos funcionarios han cometido contra el exreo político por mantenerlo bajo asedio, hostigamiento y vigilancia durante tres meses.

El líder del Movimiento campesino y excarcelado político Medardo Mairena denunció este lunes en el Ministerio Público al jefe de la Policía sandinista Comisionado General Francisco Díaz Madriz y al Comisionado General Vladimir Cerna, jefe de patrulla del Complejo policial Ajax Delgado.

La denuncia es por "abuso de autoridad" que ambos funcionarios han cometido contra el exreo político por mantenerlo bajo asedio, hostigamiento y vigilancia durante tres meses y no permitirle salir de Managua, sin que haya alguna orden legal que indique el municipio por cárcel.

"Yo no soy de Managua, estoy de rehén por este régimen. Nunca han dicho en base a qué no puedo salir de Managua cuando en realidad le he preguntado a los oficiales que caminan vigilandome desde hace 3 meses" manifestó Mairena a 100% Noticias.

Leer más: Medardo Mairena durmió en CPDH ante asedio y persecución policial en su contra

Según el líder campesino, la gota que derramó el vaso fue el pasado 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, y es que el Comisionado Cerna lo llegó a amenazar con prepotencia cuando Mairena estaba en un comedor.

"Fui amenazado por Vladimir Cerna, quien llegó a ofenderme a un lugar donde iba a almorzar, pegó un fuerte golpe en la mesa ofendiéndome y me dijo que entendiera que no puedo salir de managua y no dan un argumento" denunció el líder campesino y agregó " yo no tengo problemas con la ley mas bien la autoridad abusa de la ley para tratar de amedrentarnos, algo que no va a pasar".

Siga leyendo: Medardo Mairena: EEUU apuesta a la unidad dentro de la Coalición Nacional, tras reunión con Michael Kozak

Mairena aseguró que continuará firme en la organización territorial, en la lucha para la liberación de las presas y presos políticos, en la lucha por el retorno de los exiliados y que se de una transición democrática en Nicaragua.

"Estamos claros que este régimen le tiene miedo a la oposición, nos tiene miedo a los campesinos, porque sabe que los campesinos siempre hemos estado firme con dignidad luchando por justicia, por la democracia y la persistencia del movimiento campesino al regimen le preocupa" expresó Mairena.

El pasado 29 de septiembre varias patrullas policiales siguieron a Mairena por toda Managua quien iba acompañado por Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión permanente de los derechos humanos, (CPDH). En ese momento Carmona condenó el hostigamiento policial hacia el líder campesino ya que también bloquearon la salida de vehículos de la CPDH.

"Esta es una policía que no respeta al pueblo, no respeta a la ciudadanía, no entendemos por qué están aquí, hay una patrulla bloqueando la salida de los vehículos, al fin y al cabo esa es la policía que tenemos” señaló Carmona el lunes al reclamar por la excesiva presencia policial en los alrededores de la CPDH.

Mairena tuvo que dormir varios días en la CPDH porque la Policía lo hostigaba por donde se movilizaba en Managua.