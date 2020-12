Al acercarse el día de su graduación como mejor bachiller del municipio de Somoto, Nicaragua, Nazareth Valladares Argüello, de 16 años, tuvo que tomar una decisión con su abuelo, y era alzar la bandera nacional con el escudo invertido cuando le entregaran su título.

"Era la oportunidad para hacerlo (...) no puedo decir que no tuve miedo, me temblaban las piernas cuando subí, pero lo hice. Se siente bien cuando la gente se siente inspirada" aseguró Nazareth quien dedicó su promoción al joven asesinado por la represión en Estelí Franco Valdivia.

Esta jovencita somoteña es hija de la abogada opositora Danelia Argüello, quien defiende a presos políticos, confiesa que esta graduación la miró como una oportunidad para expresarse ante los pocos espacios que quedan en Nicaragua, pues el régimen reprime a quien los desafía en las calles.

"A mi ya me han detenido dos veces, a mi mamá varias veces, mi mama ha defendido presos politicos y considero que ha sido un año difícil donde protestar no ha sucedido en este país tanto por la pandemia y la represión" dijo Valladares quien dice que algunos asistentes en la promoción se molestaron porque mostró la bandera en señal de protesta contra el régimen.

"Decían que estaba fuera de lugar, pero para mi en realidad no es así, ni siquiera tenemos espacio para sacar una bandera, aqui se ponen sensibles por sacar una bandera" reflexionó Nazareth en entrevista con Lucía Pineda Ubau.

Vencer el miedo y no perder las esperanzas por un cambio en Nicaragua es lo que aconseja Nazareth a los nicaragüenses, sobre todo jóvenes que se han desanimado, decepcionados, porque el cambio no fue de inmediato a las protestas del 2018.

"En algún momento yo me llegue a sentir así, uno se cansa de seguir en esto, pero creo que los nicaragüenses nos merecesmos algo mejor, y nos merecemos un cambio, los únicos que somos capaces de lograr ese cambio somos nosotros. No podemos estar esperarndo que los que están arriba hagan algo si nosotros no hacemos nada o estarnos quejando que esto no sirve, asi no va haber ningún cambio, porque si nosotros nos quedamos de brazos cruzados no vamos a tener una Nicaragua distinta" agregó esta adolescente que muestra madurez a su edad.

Nazareth no recibió su medalla de excelencia académica, la directora del Colegio Parroquial Padre Rafael María Fabreto, no se la entregó en represalias por mostrar la bandera azul y blanco en la promoción, "no me molesta que no me dieran la medalla, al final me dieron el mérito y me apoyaron siempre. Entiendo que lo hacen porque tienen miedo".

Valladares comprende el miedo que invade a muchos nicaragüenses "quién no va a tener miedo en este país porque te reprimen por sacar tu bandera. La primera parte que hay que entender es enfrentar sus miedos no solo por una actividad de protesta de sacar la bandera, sino que hay muchas acciones más que pueden realizar para enfrentarse y decir yo quiero ver a mi país diferentes y si aman y quieren de corazon este pais, se que podemos lograrlo todos juntos"

Nazareth hizo examen de admisión en la Universidad Centroamericana UCA, espera clasificar para estudiar la carrera de Derecho y ser abogada como su madre Danelia, para ser esa voz de justicia en la nueva Nicaragua que la sueña el libertad.

