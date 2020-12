La opositora de Somoto, Hellen García, tiene varios meses de ocupar las paredes de su casa para protestar contra el régimen de Daniel Ortega, pero un mural alusivo a la declaración universal de los derechos humanos provocó que oficiales de la sancionada policía sandinista llegaran a su casa a exigirle que lo quitara. Ella se negó porque estaba dentro de su propiedad y hablar sobre el tema no es ningún delito, aseguró García a 100% Noticias.

"No estaba asustada, porque ya las mujeres somoteñas perdimos el miedo, sí un poco decepcionada por gente que ha ganado rangos por méritos, y han sido muy queridas, una de ellas es la comisionada Dorita Santelis, tuve la visita de ella a medio dia en punto diciéndome que yo tenía un mural en la pared de mi casa y me decía ella que eso causaba zozobra, no entiendo yo cual es el miedo de la dictadura, cual es el miedo de lo que podamos hablarle el pueblo" dijo García.

No es primera vez que Hellen realiza este tipo de protesta desde su casa, pero el mural por ser más grande, llamó la atención de la policía. El mural lo exhibió el pasado 10 de diciembre y decidió dejarlo cinco días más en exposición.

"Yo siempre las protestas las he mantenido, el día que puse el mural quité una pancarta que decía "eran estudiantes no eran delincuentes" las protestas yo las he mantenido en las paredes de mi casa, la bandera con el escudo invertido, un lazo negro, lo que pasa es que el mural llamó más la atención porque es más grande, las protesta yo la mantengo y la mantendré siempre es un derecho de todo ciudadano" manifestó García.

El mural que según la policía causa "zozobra" contiene los 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos y las principales violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Hellen lo hizo inspirada en los exprisioneros políticos Ana Cecilia Hooker y Gonzalo Cáceres, quienes permanecieron varios meses en prisión en el Chipote, sin que los acusarán formalmente. Ambos fueron encarcelados por cantar el himno nacional en una acera de Somoto en el año 2018, cuando el régimen prohibió las marchas.

"Los que causan zozobra aquí son ellos, no es el mural, son ellos, a mi mamá un día le cerraron la calle, una señora diabética. Le pusieron policías, le pusieron conos, ¿qué puede hacer una señora de 76 años?" cuestionó.

Hellen consideró que el ditador Daniel Ortega demuestra su "hipocresía" al ungirse como el abanderado de la justicia y los derechos humanos ante el secretario general de la Naciones Unidas, Antonio Guterres.

"Es una total hipocresía, la de este señor querer aparentar que todo está normal cuando ante los ojos del mundo no está normal. Nicaragua pasa una situación terrible, asedios, persecusiones, asesinatos, despidos injustificados, despidos solo porque no vas a una marcha...esto no es desde el 2018, esto que los trabajadores tienen que estar en instituciones en CLS los obligan, pero por miedo a no ser despojados de su empleo les toca asistir" expresó García quien dice ponerse en los zapatos de los trabajadores del Estado que son obligados para asistir a las actividades partidarias.

Llamó a los diferentes sectores de oposición a unirse, y "dejar a un lado las diferencias".