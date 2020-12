Daniel Ortega niega masacre del 2018 y censura a medios independientes

Durante el acto de entrega de cartas credenciales a 12 nuevos embajadores, el Régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo negó la represión gubernamental en la insurrección cívica en abril 2018 que dejó 328 muertos, desaparecidos, encarcelados y miles de ciudadanos exiliados por alzar la voz por los asesinados en el país.

Ortega expresó que en Nicaragua hubo una “propuesta armada”, a pesar que los únicos cuerpos armados son la sancionada policía sandinista, el Ejército sandinista y los “paramilitares”, estos últimos llamados “policías voluntarios” por Daniel en una entrevista al periodista Óscar Valero, del medio internacional Euronews.

“No es la protesta pacífica que vemos en otros países, donde no vemos a nadie con rifles, excepto en los Estados Unidos que los que respaldan al presidente Trump andan desde fusiles, ametralladoras”, dijo Ortega y agregó “Aquí vino la protesta armada, armada de fusiles, de escopetas, de ataques, de ataques las instituciones del Estado, de destrucción a los hospitales y quema de los hospitales, destrucción de las escuelas y quema de las escuelas, destrucción de las alcaldías y quema de las alcaldías, que eran los objetivos que tenían ellos, buscar cómo desbaratar todo lo que se había logrado construir en beneficio de los pobres, en beneficio del pueblo, porque el que va a un hospital público es la gente pobre, trabajadora, el que va a una escuela pública también, porque nosotros establecimos el principio, que se había roto en los anteriores gobiernos, de la educación gratuita, la salud gratuita, establecimos esos principios”, apuntó.

“Varios testimonios hablan del uso de francotiradores en lugares como el Estadio Nacional (en Managua) y en Matagalpa (norte del país). Estos graves hechos indican la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales”, indica el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que señaló al régimen Ortega-Murillo de cometer crimenes de lesa humanidad. A pesar de esto, Ortega insiste en que hubo una campaña negativa contra su gobierno.

“Y ellos mismos filmaban el momento de la captura, filmaban el momento que los estaban rociando de combustible, filmaban el momento que le daban fuego y estaban ardiendo y lo pasaban por las redes. Y llegó un momento que ya la población, la misma gente que simpatizaba con partidos duros de oposición al Frente Sandinista, empezaban a clamar que ¿Dónde está la Policía? ¿Dónde está el Estado?, hasta que finalmente, al cabo de meses, después de pasar por innumerables diálogos, donde planteábamos que se suspendieran esas posiciones que tenían con gente armada y los ataques contra la Policía y los ataques contra las escuelas y los ataques contra los puestos de salud, y los ataques contra las familias, los ataques contra medios de comunicación. Aquí, transmitido alegremente cuando le pegaban fuego a una radio, transmitido alegremente como una gran victoria. Y cada vez que asesinaban a un policía, lo torturaban, también lo transmitían alegremente por las redes y por algunos medios de comunicación. Situación aberrante”, manifestó Ortega.

Según Daniel Ortega, la policía sandinista “puso el orden” en las protestas cívicas que iniciaron en 2018 hasta la fecha.

“Ahí sí, pero por otro lado decían: que no salga la Policía, que quede acuartelada la Policía, mientras ellos cometiendo crímenes y destrucción por todo el país. Y ya cuando salió la Policía a poner orden, entonces otra vez se recrudece la campaña. Y para los organismos de derechos humanos , tanto los de Naciones Unidas como los de la OEA, sencillamente, aquí no murieron sandinistas, aquí no murieron policías, no les ha preocupado investigar y lo que se dedicaron fue a hacer entrevistas, donde sin ninguna fundamentación acusaban a la policía, al Frente de haber matado a ciudadanos que habían fallecido en los hospitales por otras razones”, aseguró Ortega en su discurso a los nuevos embajadores.

Respecto a la Libertad de Expresión

En su discurso, Daniel Ortega aseguró que respeta la libertad de expresión, a pesar que desde diciembre 2018, intensificó el acoso a medios independientes de comunicación y ordenó la confiscación del canal 100% Noticias y el medio digital audiovisual El Confidencial y actualmente mantiene un embargo contra canal 12, Nicavisión.

“Van a ver que hay televisión, con programas muy críticos al Gobierno diciendo incluso cualquier falsedad. Pero bueno, ya no es libertad de expresión sino que libertinaje. Ahí que griten, si ven, los diarios, los periódicos, tanto del periódico, que circula físicamente como los periódicos que son ahora, que circulan por las redes y dicen lo que les da la gana, inventan cualquier cosa”, manifestó Ortega, a pesar que hace dos días oficiales de la policía sandinista sacaron a la fuerza al periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y Esta Semana, cuando brindaban una conferencia de prensa en las oficinas confiscadas hace dos años.

La CIDH resalta que a la fecha, la respuesta violenta del Estado a las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018, ejecutada bajo represión, ha resultado en la muerte de 328 personas, entre ellas, 21 policías y 24 niñas, niños y adolescentes; cerca de 2 mil heridas; cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud; más de 777 personas fueron privadas de la libertad.

Según datos registrados por el ACNUR, más de 100 mil personas se habrían visto obligadas a huir desde Nicaragua a países vecinos; más de 90 periodistas y trabajadoras y trabajadores de medios forzadas al exilio. Dichas violaciones permanecen en absoluta impunidad.