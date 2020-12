Profesora de Somoto da su versión sobre protesta de mejor bachiller en graduación

9 a.m.

La defensora de Derechos Humanos Danelia Argüello Cano, reaccionó reaccionado ante el comunicado emitido por la dirección del Colegio Padre Maria Fabretto de la ciudad de Somoto, mismo en el que estudiaba la joven Nazareth Valladarez quien durante su promoción de bachillerato, alzó la bandera de Nicaragua con el escudo invertido, en señal de protesta por los abusos cometidos por la dictadura Ortega Murillo, en Nicaragua.

"Me va a disculpar la directora del colegio, con todo respeto le digo que nada tiene que ver que mi hija haya ingresado al colegio en abril de este año, es un argumento totalmente irrelevante, absurdo y hasta cierto punto peyorativo con esa expresión que utilizó de "una adolescente, recién llegada al colegio" dijo Argüello.

La madre de la joven consideró el comunicado "bastante agresivo, mi hija no estaba estudiando de gratis. Yo pagué todo para su matrícula y colegiatura, así que no le encuentro sentido lógico a lo que escribe en ese comunicado. Nazaret no llegó a ese colegio por un favor, todos sus méritos los ha ganado por su dedicación a sus estudios. Fue ganadora del examen para mejor alumno del municipio".

En el comunicado, la profesora dijo que Nazareth "hizo uso inadecuado del pabellón nacional" y que "actuó impulsada por motivos totalmente ajenos a nuestra visión y misión institucional".

Argüello agregó ¿entonces según la directora del colegio callar ante la injusticias es algo concordante con la visión social de la Iglesia Católica basada en la justicia y el bien común? ¿O el colegio Parroquial no comparte la Visión social de la Iglesia Católica? Desde esa óptica, de la profesora, entonces creo que los obispos que se han puesto del lado del pueblo para elevar su voz en contra de las injusticias, también estarían fallando. Me gustaría saber qué opina Monseñor Abelardo Mata al respecto, ya que ese colegio pertenece a la Diócesis de Estelí" dijo vía telefónica, la defensora de Derechos Humanos.

El domingo 12 de diciembre, la joven Nazaret Daniela Valladerez Argüello de 16 años de edad, desplegó la bandera de Nicaragua con el escudo invertido, como forma de protesta por los abusos cometidos por el régimen Ortega Murillo en contra del pueblo de Nicaragua. En ese momento, la maestra de ceremonia anunció que la directora del colegio profesora Aracely Cabrales, le impondría una medalla por ser la mejor estudiante del municipio de Somoto, sin embargo no hubo entrega de medalla.

Según el comunicado, redactado en primera persona, la directora del colegio aduce que "La medalla otorgada a la adolescente Valladárez no se le impuso por más de una razón, entre ellas, la beneficiada no lo permitió por tener prisa en abandonar el local. (El video que circula por las redes, claramente lo demuestra)" , sin especificar cuales serían las otras razones, al mismo tiempo reconoce que le dijo a la estudiante que " No debió hacer eso", lo que Argüello Cano cataloga como una violación al derecho de opinión y de expresión, consignado en el artículo 19 la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La madre de la adolescente relató que luego de la ceremonia, ella regresó al recinto para devolver la toga, sin embargo la directora tampoco le mencionó nada acerca de la entrega de la medalla." Al final, la medalla es solo metal, lo que cuenta es que el mérito nadie se lo puede quitar. Ni el mérito, ni los valores, ni la conciencia ciudadana que mi hija tiene. El valor para luchar por una Nicaragua libre, sin callar por los abusos que se comenten, como callan muchos por comodidad o conveniencia, por quedar bien con alguien, como muchos hacen hoy en día" expresó Argüello.

"Sabemos que lo acontecido, dio motivo a que se suscitara una serie de juicios en la que mi persona, recibiera una cantidad de comentarios desfavorables, pero estamos conscientes que esto fue producto de la información sesgada, publicada en redes sociales en la que no se aclaran algunos aspectos, porque se sabe de sus principales objetivos y a que habemos personas volubles" se puede leer en el comunicado que ha sido publicado a través de la página de Facebook oficial del colegio Parroquial Padre Rafael Maria Fabretto.