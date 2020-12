Fundación Violeta Barrios de Chamorro interpone recurso por inconstitucionalidad "no somos traidores a la patria"

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) interpuso un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la cual califica de “agente extranjero” a las organizaciones que captan fondos del exterior.

Cristiana Chamorro, Directora de la Fundación expresó que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros viola los derechos humanos de la ciudadanía “nos quieren incriminar y declarar traidores a la patria, afecta a todos los donantes que han tenido una voluntad de servicio y cooperación con Nicaragua y los incrimina tratandolos como delincuentes, cuando salimos del gobierno doña Violeta Chamorro salimos con la convicción que las tareas del desarrollo no son únicamente de los gobiernos sino de la ciudadanía que debe trabajar por el bien común es por eso que fundamos una organización que está al servicio de la libertad de expresión y libertades públicas que hoy nos quieren quitar, nos quieren afectar, por eso venimos a poner un recurso de amparo, esperamos la Corte Suprema escuche y termine con esa ley que nos trata como traidores a la patria”, señaló.

Chamorro contó que el mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro escribió en su testamento que lo que más le dolió fue que lo tratarán de “traidor” a la patria “cuando abrimos el testamento político me impresionó cuando decía: no me dolieron tanto las cárceles, ni las torturas, pero si me dolió que me trataran de traidor a la patria, por lo tanto, no voy a ir a los juicios políticos a defenderme de eso; por eso los nicaragüenses no podemos aceptar esta ley de extranjeros que nos incrimina a todos”.

Guillermo Medrano de la FVBCH calificó de "burda" la Ley por violentar derechos constitucionales “para defender nuestros derechos porque sataniza la cooperativa y cualquier tipo de asociación”.

Libertad de Expresión

Durante el acto de entrega de cartas credenciales a 12 nuevos embajadores, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aseguró que respeta la libertad de expresión, a pesar que desde diciembre 2018 ordenó la confiscación del canal 100% Noticias y el medio digital audiovisual El Confidencial y actualmente mantiene un embargo contra canal 12, Nicavisión.

Al respecto, Cristiana Chamorro señaló que no existe libertad de expresión en el país “Hay libertad para él (Daniel Ortega) tal vez, pero miren ustedes cómo han afectado los medios de comunicación, lo que le hicieron a Confidencial el otro día, no han devuelto 100% Noticias. Nosotros en la Fundación tenemos 344 violaciones a la libertad de expresión, es decir uno por día, ¿Dónde es que hay libertad?, respondió.

Libertad presos políticos

Chamorro también se sumó a las voces que exigen la liberación de los más de 100 prisioneros políticos de Ortega-Murillo “venimos como ciudadana pensando en la libertad de todos los nicaragüenses, particularmente de los presos políticos esperando que tengamos una navidad sin presos políticos, uniéndome a ese clamor ciudadano que queremos tener a nuestro pueblo libre para que podamos tener una navidad con respiro en medio de esta pandemia y la represión que vivimos”.