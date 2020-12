Kevin Monzón detenido ilegalmente, denuncia abogada Yonarqui Martínez

El tiktoker Kevin Monzón, quien hace sátira de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue detenido ilegalmente por la sancionada policía sandinista el pasado miércoles 16 de diciembre en las cercanías del Centro Comercial Managua denunció la abogada Yonarqui Martínez en 100%Noticias.

Martínez informó que Monzón no tiene ninguna causa penal pendiente y tampoco la policía sandinista ha presentado una causa para el joven esté detenido “la familia vivió horas de terror porque no llegó a dormir, no sabíamos donde estaba, los familiares lo empezaron a buscar en los diferentes distritos y hasta el día de ayer se logró tener conocimiento que está dentro de las celdas del distrito V. Actualmente no ha sido acusado formalmente a las tres de la tarde de hoy cumplira las 48 horas para que la policía nacional lo deje en libertad”, manifestó.

Kevin Monzón detenido ya hace dos días, se encuentra en el Distrito 5, no ha sido acusado formalmente, la detención es ilegal. Kevin recibió una llamada se dirigió hacia su destino, metros antes fue capturado. Los jóvenes están en peligro inminente. Libertad para Kevin. — Yonarqui Martinez (@YonarquiM) December 18, 2020

La abogada señaló que el joven tiktoker fue amenazado por fanáticos y por miembros de la policía sandinista, por eso recomendó a los jóvenes opositores evitar movilizarse solos “no se puede estar callando a los jóvenes, es importante decirles que no es prudente andar solos más cuando han sido amenazados por fanáticos, cuándo son amenazados por la misma policía nacional porque en cualquier momento puede ocurrir lo que ocurrió con Kevin, él estaba trasladándose hacia un lugar y fue detenido, exigimos la liberación de Kevin”.

La defensora expresó que desde que fue informada de la detención arbitraria brinda seguimiento y asesoría a la familia de Kevin y exigió su liberación inmediata.

“Exigimos su liberación, vamos a esperar que acontece con Kevin, estoy haciendo los trámites respectivos, recurso de exhibición personal a favor de Kevin. No ha sido acusado formalmente, no hay ninguna causa, para que lo tengan detenido, ha sido un joven emprendedor, alegre que ha tratado tener viva la llama de libertad en la juventud” dijo Martínez.

El pasado 18 de noviembre, el juez del juzgado sexto local penal de Managua declaró no culpable a Kevin Monzón, tras ser acusado de amenazar a un sandinista.