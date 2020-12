Suspenden búsqueda en derrumbe de mina, surgen dudas de víctimas por ausencia de familiares

Pobladores de la comunidad de Las Brisas, en Rancho Grande Matagalpa, suspendieron las labores de búsqueda de supuestos mineros soterrados fueron suspendidas este sábado por la tarde.

La decisión la tomaron porque observan que este sábado no habían familiares reportando la desaparición de alguno de los mineros. Este viernes se informó que por el derrumbe en la mina habrían hasta 13 personas soterradas, pero al pasar de las horas no han encontrado ni un solo cuerpo.

"Vamos a buscar como inspeccionar si hay o no personas perdidas, es un hecho que no hay madres, pero ayer en la mañana vinieron dos madres, para reportar a tres hijos de cada madre que están desaparecidos, un chavalo vino a buscar a 3 primos de él que no se encuentran, estamos viendo si metemos máquina" dijo a Notimatv José Otoniel Averruz, quien se unió a labores de rescate.

Este sábado las familias de los supuestos soterrados no se presentaron al lugar del derrumbe comentó Wilfredo Guardado, quien aseguró que ese hecho los puso a pensar si continuaban o no buscando "pero necesitamos a los familiares para tener un inicio fijo de que si hay personas, hay, pero no sabemos la cantidad" dice.

"Hasta el momento (hoy sábado) no han venido a reportar desaparecidos, le pedimos a familiares que si tienen a alguien que trabaje en esta mina que vengan (...) aquí laboran personas de Bonzana, de Juigalpa, de todos los municipios" aseguró Guardado.

La información que se manejaba era de trece los soterrados, pero el hecho que no haya nadie de las familias reportando la desaparición de mineros, desmotiva a los comunitarios seguir excarvando "andamos corriendo un riesgo en la búsqueda, el túnel está muy peligroso, difícil trabajar con mano y con máquina, necesitamos los familiares de las personas para asegurar que si hay fallecidos" reiteró Wilfredo.

Los trabajadores de la mina informaron que van a organizarse, están en la mejor disposición de continuar buscando, pero si no sale ningún familiar levantaremos todo" anunció Guardado.

Los guiriseros ven atractivo, aún bajo mucho riesgo laborar en esta mina, ya que a diario cada persona gana 4 mil córdobas "y en ningún trabajo vas a ganar eso" mencionó Guardado.