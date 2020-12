Rosario Murillo da lecciones de odio "no es aceptable quedarnos momificados"

Un día después que los diputados sandinistas aprobaron la Ley “Traidores a la patria” ó Ley “Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz” dirigida a opositores, la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo expresó que hay que abrirse al “cariño” porque el “odio” destruye.

“Se destruye la persona que está llena de odio, pensando únicamente en hacer daño, pensando únicamente en el mal; creo personalmente que quien se llena de odio, sufre de un maleficio, ellos mismos propician que sus corazones llenos de odio padezcan una enfermedad que destruye” dijo la sancionada vicepresidenta.

Según Murillo, las personas que albergan “odio” “decrecen” y poco a poco pierden la capacidad de “visión”.

“Seamos seres de amor, de luz seamos, aprender tratar de trascender (...) cuando se piensa sólo en hacer daño se decrece, se disminuye incluso capacidades, facultades, se van perdiendo capacidad de visión, se va perdiendo capacidad de comprensión, más está Nicaragua con tanta historia de sufrimiento, tanta historia de injerencia, de agresión, tanta historia en la que el pueblo ha mostrado su conciencia y su poder”, manifestó en su intervención.

LEER MÁS: Publican en la Gaceta Ley que inhibe a opositores a participar en elecciones 2021

SEGUIR LEYENDO: Unión Europea rechaza Ley que limita competencia electoral

La vicepresidenta aseguró que no es “aceptable decrecer” “no es aceptable disminuirse con odio, no es aceptable perder la facultad o la capacidad de razonar con inteligencia, sensibilidad, no es aceptable no ver más allá, trascender, no quedarnos estancados, momificados, no ser estatuas de sal, somos seres humanos vivos, fuertes, llenos de esperanza, optimistas, llenos de esperanza”, dijo.