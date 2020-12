Liberan a preso político Justo Rodríguez y lo mandan a su casa parapléjico

El preso político Justo Rodríguez quedará parapléjico por la falta de atención médica oportuna por parte del sistema penitenciario Jorge Navarro conocido como “La Modelo”, denunció la abogada Yonarqui Martínez.

Martínez informó a 100%Noticias que el Hospital Antonio Lenín Fonseca entregó el alta médica a Rodríguez.

“Después de que estuvo en el hospital Antonio Lenin Fonseca por más de cuatro meses producto de un derrame cerebral recordemos que en reiteradas ocasiones nosotros solicitamos la atención médica oportuna, sin embargo el sistema penitenciario nacional hizo caso omiso, al igual que el juez Melvin Vargas que fue interpelado en su momento por Everth y por mi persona para que le dieran una atención médica oportuna y rápida para evitar esas consecuencias”, expresó Martínez.

Don justo Rodríguez no volverá a caminar las secuelas de tanto maltrato y tortura son evidentes. Parapléjico a causa de falta de atención médica oportuna. Ahora en casa su libertad fue un costo altísimo para su vida. Justicia. pic.twitter.com/RiGRWnSV9U — Yonarqui Martinez (@YonarquiM) December 23, 2020

La abogada denunció que el excarcelado político quedará parapléjico “ahora en casa su libertad fue un costo altísimo para su vida. Justicia”, escribió en redes sociales.

“Según los diagnósticos médicos él (Justo Rodríguez) va a quedar parapléjico de por vida quedó con problemas en el habla solo balbucea y va a necesitar los cuidados de una persona, en este estado postrado en una cama, tiene llagas en su espalda producto del tiempo que estuvo dentro del hospital, es lamentable lo que ha ocurrido con don Justo Emilio Rodríguez”, manifestó la activista de derechos humanos y abogada.

La defensora exigió justicia y acusó a los funcionarios del sistema penitenciario y juez sandinista por el estado de salud del excarcelado político.

“Nosotros hemos exigiendo justicia para que paguen todos los funcionarios del sistema y la autoridad judicial que en su momento hizo caso omiso a las peticiones reiteradas de la defensa de don Justo Rodríguez”, reiteró.

"ME DABAN 15 MINUTOS PARA VER A MI TÍO" 😢



Dice entre lágrimas, sobrina del excarcelado político, don Justo Rodríguez. 😔



Estas son las torturas psicológicas que viven centenares de familiares de presos políticos. Don Justo quedó en estado vegetal. 🆘@PauloAbrao @BiancaJagger pic.twitter.com/Rm5R9s4JHR — Cheva Patriota (@29Cheva_Patria) December 23, 2020

Una sobrina de Justo Rodríguez denunció que fue víctima de malos tratos y asedio constante en el hospital Lenín Fonseca cuando visitaba a su tío.

“Me siento muy alegre y apoyada por mi pueblo porque pasé unas cosas muy duras en el hospital estuve tres meses y medio me asediaron de todas formas, me hacía llorar, ya no soportaba estar en el hospital, yo le dije una vez a mi mamá que ya no podía más estar en el hospital porque me hacía de todo, me tomaba fotos para todo, me daban solamente 15 minutos para ver a mi tío, fue muy duro para mí, durísimo no soportaba estar en ese hospital”, dijo llorando la sobrina de Justo Rodríguez.