Daniel Ortega oficializa robo de propiedades a sociedad civil y medios de comunicación confiscados en 2018

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó el “robo” de las instalaciones de Confidencial, 100%Noticias y las propiedades donde operaban las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, el reconocido Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

A dos años de la confiscación de bienes y cancelación de personería jurídicas, el régimen Ortega Murillo oficializó el “robo” con el mensaje “Esta propiedad pertenece al Ministerio de Salud”, con un rótulo que fue instalado en las propiedades arbitrariamente tomadas por la sancionada policía sandinista en diciembre 2018.

En las oficinas del CENIDH amaneció un rótulo que indica “Esta propiedad pertenece al Ministerio de Salud. Aquí se construirá la casa materna del distrito 3 de Managua”.

LEER MÁS: "Esta propiedad pertenece al MINSA" dice rótulo que régimen puso en instalaciones de 100% Noticias, robo descarado

Mientras en las oficinas del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) “Esta propiedad pertenece al Ministerio de Salud. Aquí se construirá el centro de atención para personas con adicción de alcoholismo y drogadicción”.

En la propiedad de la Fundación Popol Nah “Esta propiedad pertenece al Ministerio de Salud. Aquí se construirá la casa materna del distrito 2 Managua”.

Legalizan confiscación Confidencial

Además del robo de propiedades a organizaciones de sociedad civil, se incluyó a los medios de comunicación independientes Confidencial y 100%Noticias.

LEER MÁS: EEUU: Daniel Ortega está destruyendo la poca credibilidad que tiene

En las oficinas de Confidencial se observa el rótulo “Esta propiedad pertenece al Ministerio de Salud. Aquí se construirá la casa materna del distrito uno de Managua”.

Al respecto, el periodista y Director de Confidencial , Carlos Fernando Chamorro, expresó que “nunca podrá confiscar el periodismo, ni matar la verdad. También confiscó propiedades de organizaciones no gubernamentales, viola su propia Constitución y anula a la Corte Suprema”, indica.

Ortega ejecuta la confiscación de facto de las redacciones de Confidencial y 100% noticias, pero nunca podrá confiscar el periodismo, ni matar la verdad. También confisca propiedades de organizaciones no gubernamentales, viola su propia Constitución y anula a la Corte Suprema. — Carlos F Chamorro (@cefeche) December 23, 2020

Las instalaciones de 100%Noticias que se ubican en las cercanías del antiguo Hospital Militar, se visibiliza el mensaje “Esta propiedad pertenece al Ministerio de Salud. Aquí se construirá el centro de atención para personas con adicción de alcoholismo y drogadicción”.

"No hay ningún decreto confiscatorio, no lo dicen, lo hacen de hecho, no ha habido ninguna resolución judicial sobre los bienes de 100% Noticias" aseguró Miguel Mora, fundador de 100% Noticias y quien junto a la periodista Lucía Pineda Ubau, permanecieron seis meses presos por informar la verdad.

LEER MÁS: Bayardo Arce anuncia reformas electorales, diálogo con empresarios y defiende ley de inhibiciones

El Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, manifestó “El Estado de #Nicaragua mantiene secuestradas las instalaciones de dos medios de comunicación y 9 organizaciones. Lejos de devolver lo que usurpó, el Estado pone banderas de despojo con avisos que refrendan su profunda convicción en la censura. Una patada más a la democracia”

El Estado de #Nicaragua 🇳🇮 mantiene secuestradas las instalaciones de dos medios de comunicación y 9 organizaciones



Lejos de devolver lo que usurpó, el Estado pone banderas de despojo con avisos que refrendan su profunda convicción en la censura.

Una patada -más- a la democracia https://t.co/4jRGHwZxut — Pedro Vaca V. (@PVacaV) December 23, 2020

En redes sociales, el ex secretario de la CIDH, Paulo Abrao, escribió “2 años después de tomarse el @100noticiasni ahora afirman que esa propiedad pertenece al Estado. Igual lo hacen con la sala de redacción de @confidencial_ni y las instalaciones del @cenidh @popol_na y otras ONG tomadas. Nunca hubo descontinuidade de la represión en #SOSNicaragua”.