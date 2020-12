Rosario Murillo habla de amor tras robo descarado de 100% Noticias, Confidencial y ONG

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo expresó que “hay que llenarse de amor” en esta Navidad, luego que hoy oficializaron el “robo” de las instalaciones de los medios de comunicación Confidencial, 100%Noticias y las propiedades donde operaban las organizaciones de la sociedad civil confiscadas en diciembre 2018.

“La única manera de aprender a vivir como hermanos es llenarnos de amor y dejar atrás el odio, con odio no se construye, lo decimos todos los días, el odio nos destruye, si sentimos odio destruye a otros seres, en este caso a un país como el nuestro, tan amoroso, tan generoso, venturoso. Todos los días pedimos al creador para que sigan los milagros porque tenemos absoluta confianza en el amor, en el dios del amor, entendimiento, concordia, cariño, armonía y plenitud”, expresó Murillo en su intervención este mediodía.

Murillo agregó que “odio” no la “intoxica” porque son seres “nos llenamos el alma de amor, concordia y paz”.

“No, nos intoxica el odio, no no se pervierte la razón el odio, no nos acorta la inteligencia el odio, al contrario todos los días estamos viendo cómo caminar con más y más amor para hacer más y más exitosos con todos los respaldos de este gobierno cristiano y solidario como somos los nicaragüense”, manifestó.

Por segundo día consecutivo, Murillo expresó que el “odio” es “destructivo”, a pesar que desde la crisis sociopolítica del 2018 recetan “odio y represión” a través de la sancionada policía sandinista.

“Pedimos en estos días a Dios que nos siga reuniendo en amor, con odio nunca más, el odio no tiene sentido, el odio es destructivo, el odio termina con la vida, en primer lugar de la persona que lo siente, como hablamos ayer el odio disminuye la capacidad de pensar, de ver, por supuesto que también se siente en una sola dirección cuando hay odio no somos capaces de disfrutar la vida que es amor y en estos días de Navidad, fiesta del amor”, dijo la vicepresidenta sancionada por cometer crímenes de lesa humanidad contra manifestantes en 2018.