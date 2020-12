Estados Unidos no tolerará amenazas a la democracia de Nicaragua

Tras la aprobación de la “Ley de Inhibiciones” que promovió el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra opositores nicaragüenses, el Secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo considera que Nicaragua se “aísla”.

"La última acción del régimen de Ortega para impedir que los candidatos a favor de la democracia se postulen en las elecciones del próximo año es otro ejemplo del régimen aislando a Nicaragua en la región. Apoyamos al pueblo nicaragüense en la lucha por restaurar la democracia.", escribió Pompeo en redes sociales.

En un pronunciamiento, Estados Unidos señala que el hemisferio occidental es un hemisferio de libertad, con excepción de “unos pocos regímenes autoritarios de pequeña escala que quedan, como Nicaragua”.

The Ortega regime's latest action to block pro-democracy candidates from running in next year’s elections is yet another example of the regime isolating Nicaragua in the region. We stand with the Nicaraguan people in the fight to restore democracy.