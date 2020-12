El régimen de Daniel Ortega no necesitó de ninguna ley para encarcelar a los periodistas Miguel Mora y Lucia Pineda y sin embargo lo hicieron

Directores de medios de comunicación independientes como Articulo 66 y La Mesa Redonda reiteraron su rechazo a la Ley Especial de Ciberdelitos o "Ley Mordaza" la que fue aprobada por los diputados de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y que entró en vigencia este martes 29 de diciembre.

“Si la dictadura nos encarcela, otros periodistas informarán lo que la dictadura intente esconder” dijo Álvaro Navarro, director de Artículo 66.

Navarro señala que “los y las periodistas hemos dado muestra de valor y de coraje y de que no estamos dispuesto a ceder, la dictadura de Ortega no nos va arrodillar como cree, ni nos va a silenciar con sus amenazas de cárceles”.

El director de Artículo 66 enfatizó que desde esa plataforma digital continuarán informando pese a cualquier represión, amenaza o confiscación que el régimen de Daniel Ortega imponga y señala que no necesitaron ninguna ley para encarcelar a los periodistas Miguel Mora y Lucia Pineda y sin embargo lo hicieron por el simple hecho de informar los sucesos ocurridos en 2018, “esta ley no nos amedrenta, no nos silencia, en Artículo 66 estamos dispuestos a resistir y a seguir haciendo nuestro trabajo”.

Por otro lado, el periodista y director de la Mesa Redonda Sergio Marín cataloga la Ley Mordaza como una ley espuria y por tal razón rechaza la entrada en vigencia de la misma, “es una ley totalmente espuria, una ley ilegal porque roza con muchos elementos de la constitución política… por lo tanto no se puede legalizar lo que es ilegal esa ley no nos rige a los nicaragüenses y mucho menos a los periodistas independientes” dijo Marín.

La organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua PCIN emitió un comunicado en el que rechaza la Ley Mordaza y destaca que ésta “representa una de las peores amenazas a las libertades de expresión y de prensa en los últimos años, así como a la independencia en el ejercicio del periodismo y la comunicación en Nicaragua”.