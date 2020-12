Policía sandinista catea casa de opositora en Somoto que hizo mural sobre derechos humanos

Según el relato de Valladarez, los agentes entraron al inmueble con un perro llamado Pepito que era conducido por una oficial vestida con traje negro.

Este jueves, a eso de las nueve de la mañana, un grupo de unos treinta miembros de policía sandinista de la ciudad de Somoto, se presentaron a bordo de tres vehículos, en la vivienda de la señora Hellen Alfaro, "la dueña del mural", para realizar un cateo porque supuestamente tenían conocimiento que allí funciona un expendio de drogas.

"Tras que llegaron encontraron a mi sobrino, al hijo de Hellen, que todo el mundo la conoce como opositora. Lo agarran de los brazos, se los cruzaron hacia atrás y le dijeron <<para donde vas chavalo>>. De inmediato salimos a ver y nos encontramos con unos treinta policías y tres camionetas frente a la casa. Nos dijeron que iban a chatear la casa. El que venía a cargo me dijo que era un <<cateo de rutina>> porque a ellos les dijeron que aquí vendían drogas. Cuando ellos me dicen eso, el que no la debe no la tema y les dije que me presenten la orden y que pasaran a revisar todo y los responsabilizaba por cualquier cosa que le sucediera a mi mamá que es una mujer de 74 años de edad y es diabética, iba bajo su responsabilidad" dijo, vía telefónica, Mariela Valladarez, hermana mayor de la dueña del mural.

Según el relato de Valladarez, los agentes entraron al inmueble con un perro llamado Pepito que era conducido por una oficial vestida con traje negro. Revisaron todo durante 15 minutos y "lo único que encontraron fue tufo a perro; porque aquí en esta casa viven tres perros"

Los oficiales se retiraron cuando vieron que la madre de García y de Valladarez, irrumpió en llanto ante tal abuso de la policía sandinista.

Nicaragua Insurrecta, entrevistó, vía telefónica a pobladores de la ciudad de Somoto, mismos que declararon que los miembros de la familia García son reconocidos como personas humildes y trabajadoras y que nunca se ha conocido que estén vinculados al delito de tráfico, venta o consumo de estupefacientes.