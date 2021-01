Monseñor Silvio Báez: "engaño y crimen siguen siendo las armas preferidas de los dictadores de hoy"

El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, reflexionó sobre el relato de los reyes magos que buscaron al Mesías y Salvador Jesucristo, cuyo nacimiento hizo temblar al rey Herodes a quien Báez compara con los "dictadores" y "tiranos" de hoy.

"Los tiranos quieren dar la apariencia de valientes y se presentan altaneros y agresivos, pero son muy miedosos. Se sienten continuamente amenazados y son capaces de todo para no perder el poder, sus privilegios y sus riquezas. Por eso consideran a los demás como rivales o enemigos contra quienes luchar y a quienes engañar o eliminar" aseguró Báez.

El obispo recordó que Herodes estaba interesado en el niño, pero no para adorarlo como los reyes magos, sino que deseaba eliminarlo.

"Los tiranos de hoy también pretenden engañar a la gente buena y sencilla, como los magos, o deciden matar incluso a gente inocente como hizo Herodes más tarde con los niños de Belén. Engaño y crimen siguen siendo las armas preferidas de los dictadores de hoy" mencionó el obispo en su homilía desde la Iglesia Santa Agatha en Miami.

También repudió como también en la actualidad quienes están en estructuras de poder y gobierno, similar al rey Herodes, acuden a la religión para "llevar adelante sus planes" y "servirse de la religión para realizar sus malévolos propósitos".

"Con tal de someter y oprimir, muchos tiranos de ayer y de hoy no han dudado de presentarse como piadosos creyentes y han intentado recubrir con lenguaje religioso sus inhumanos proyectos" indicó.

En Nicaragua el régimen sanguinario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se autodefinen como "cristianos, socialistas y solidarios". Durante las intervenciones de la vicedictadora Rosario Murillo, utiliza la palabra de Dios, las Escrituras para el rosario de epítetos y expresiones de odio hacia el pueblo opositor en el país. Ortega y Murillo han perseguido a la Iglesia Católica y los han calificado de "golpistas" por denunciar las violaciones de los derechos humanos.

El exilio forzado del obispo Báez, es una muestra de la persecución a sacerdotes en el país que vive bajo una dictadura.

"No es posible llamarnos cristianos, seguir a Jesús y desconocer la Biblia. Seremos eternos analfabetos espirituales si no amamos, no leemos, no meditamos, no saboreamos, ni compartimos los textos bíblicos, a través de los cuales Dios nos habla" explica Báez.

Monseñor Báez recordó que toda persona que quiera buscar a Dios, deben de vivir abiertos al bien y a la verdad, "Para buscar con seriedad no bastan las respuestas fáciles que nos vienen del sentido común, de las modas o de las ideologías dominantes".

Y agregó que en esa búsqueda de Dios, hay que dejarnos sorprender por lo nuevo y romper "las cadenas de las falsas comodidades que nos impiden cambiar".

"Para buscar a Dios no podemos resignarnos a que las cosas sigan siendo como han sido siempre. La vida no es un inmenso museo para ser observado, ni la historia es un libro viejo que solo hay que reeditar una y otra vez. Buscar a Dios es vivir en constante peregrinación interior, insatisfechos de lo conseguido e iluminados por la esperanza de que todo puede ser siempre mejor" dijo Báez.