“Repugnancia” causó en Yadira Córdoba, madre del adolescente Orlando Córdoba asesinado el día de las madres del 2018, las declaraciones de la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo, quien pidió este lunes que "el pasado sea pasado", en su primer discurso de 2021.

Córdoba rechazó la expresión de Rosario Murillo “con odio nunca más” porque aseguró que si pide justicia no es por “odio” sino porque tiene “sed” de justicia.

“Tengo un profundo dolor en mi alma y mi corazón, me lo han causado al asesinar a mi hijo y tengo sed de justicia y quiero que se haga justicia, como madre de Orlandito Córdoba exijo justicia, exijo justicia porque es un derecho que tengo, no asesinaron a un perro, asesinaron a un niño, me arrancaron un pedazo de mi corazón”, expresó la madre a 100%Noticias.

El pasado lunes, la vicepresidenta expresó "Con odio nunca más, procurar que el pasado sea pasado, y el presente y el futuro vayamos construyéndolo de la mano de Dios, con luz y cariño".

Al respecto, la madre de Orlandito Córdoba calificó de “inaceptable” que Murillo sugiera que “pasado sea pasado” debido a que las madres de abril siguen llorando a sus hijos asesinados y es algo que jamás podrán olvidar.

"¿Cómo me van hacer olvidar que asesinaron a mi hijo? ¿Cómo pueden hacer que yo olvide el asesinato de mi hijo? si me han arrancado un pedazo de mi corazón habemos madres que aún lloramos el asesinato de nuestros hijos, yo como madre de abril no estoy de acuerdo con la expresión, si Rosario Murillo me estuviera escuchando yo le digo ¿si un gobierno le hubieran asesinado uno de sus hijos usted cree que estuviera de acuerdo con las expresiones que ha dicho? usted quiere que sean olvidados los crímenes de lesa humanidad, no señora, usted no lo aceptaría porque eso es inaceptable y como madre no lo acepto, es una burla y exijo justicia”, dijo Córdoba.

Daniel Ortega y Rosario Murillo son señalados por la oposición y organismos de derechos humanos por cometer crímenes de Lesa Humanidad. Para Córdoba, Ortega Murillo no muestra “arrepentimiento” pese a que hablan de “amor de Dios”.

“Dónde está el amor de Dios no están los asesinos, dónde está el amor de Dios está la justicia y la justicia verdadera y dónde está el amor de Dios hay arrepentimiento, pero el presidente y la vicepresidenta no muestran arrepentimiento, ni aceptan los crímenes de lesa humanidad, al decir que el “pasado sea pasado” y que no se hable más del pasado ¿como me van a hacer olvidar a mi hijo?”, se preguntó.

El pasado 02 de enero del 2021, Orlando Córdoba cumpliría 18 años, pero fue asesinado el 30 de mayo del 2018 cuando participaba en la marcha "madre de todas la marchas" en la que se exigía justicia por las muertes de jóvenes, ese día parapoliciales y paramilitares asesinaron a 18 jóvenes.

“El sábado mi hijo hubiera estado cumpliendo 18 años y no lo tuve conmigo, pero en homenaje por su cumpleaños y en modo de resistencia exijo justicia, exijo justicia, una justicia verdadera sin impunidad y repudio esas palabras, no señor, no fueron un animales los que asesinaron”, concluyó.