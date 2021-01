10:34 a.m.

Tras siete meses después de la muerte de Monseñor Bosco Vivas, hasta hoy un alto jerarca de la Iglesia Católica reveló la verdadera causa de su deceso. El obispo Vivas murió de coronavirus, confirmó Monseñor Rolando Álvarez.

"Orar por monseñor Bosco quien también partió hacía la casa del padre como efecto de esta pandemia, pero ahí está en la presencia del Señor orando por nosotros, orando por la diócesis de León y Chinandega, orando por esta iglesia, por esta provincia eclesiástica nicaragüense, por sus hermanos obispos, por los sacerdotes, por los fieles laicos" dijo Álvarez este jueves durante su homilía del Santísimo.

Puede leer: Nicaragua tendría primeras vacunas contra el covid-19 hasta el 2023

Vivas falleció a los 78 años de edad el pasado 23 de junio del 2020, estuvo hospitalizado desde el 16 de mayo en el Hospital Vivian Pellas. La Iglesia católica no precisó en ese momento las causas de muerte.

El obispo Álvarez se mostró preocupado por el rebrote del coronavirus en el país y llamó a no bajar la guardia, evitar a como sea el contagio.

Leer más: Arquidiócesis de Managua: que se ponga fin a torturas, persecución a periodistas y hostigamiento a familiares de presos políticos

"Estamos orando por los contagiados en este rebrote que se está dando y se ha dado en Nicaragua y por lo cual tenemos que seguir cuidándonos y no bajar la defensa, porque mucha gente se está contagiando nuevamente, hospitales con muchos enfermos por el virus, gente en su casa, familiares nuestros, amigos nuestros de los que nos damos cuenta que nos avisan, que nos hacen saber, que están enfermos, que están contagiados" señaló Álvares.

Agregó que las oraciones también son para las personas que se cuidan y "por los que no se cuidan, por los que andan como si nada estuviera pasando, por los que andan como si el virus fuera un juego, por los que son yoquipierdistas, oramos por los que andan el virus y andan contagiando a los demás porque no se cuidan y no tienen cuidado de sí mismo y de los otros" mencionó el obispo.

El coronavirus según cifras de expertos independientes y análisis brindados al medio Confidencial, ha dejado en Nicaragua más de 7 mil muertos, pero el régimen de Daniel Ortega minimiza los números.