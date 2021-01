El periodista Anibal Toruño salió esta tarde de Nicaragua por un viaje que ya tenía programado, no significa que se vaya a exiliar, aclaró a 100% Noticias.

"Estoy en el aeropuerto ya abordando el avión tenía planificado un viaje desde hace muchísimo tiempo no está relacionado con los acontecimientos de hace días y no me voy" aseguró Toruño al ser consultado.

Agregó "voy a ver a mis hijas que tengo más de dos años de no verlas, me hicieron pasar por migración aproximadamente unos 45 minutos" y gente aparentemente de inteligencia del Ejército "me acompañaron hasta que abordé el avión", precisó.

Leer más: “Exilio o prisión”: leyes contra periodistas y sociedad civil entran en vigor en Nicaragua

Toruño ha sido duramente presionado, hostigado, asediado por el régimen de Daniel Ortega. El lunes la Policía sandinista en León ha recrudecido la persecución en su contra y le allanaron su domicilio bajo el falso argumento de ser investigado por "tráfico de droga". Este jueves Toruño denunció que nuevamente la Policía allanó su vivienda y ayer jueves antimotines llegaron a hostigar a los trabajadores de Radio Darío, cuyo director es Toruño.

Puede Leer: Arquidiócesis de Managua: que se ponga fin a torturas, persecución a periodistas y hostigamiento a familiares de presos políticos

Don Anibal reiteró que su salida "no tiene nada que ver con exilio, ni por alguna razón vinculada a lo que está pasando, ya estaba planificado me dilato unos 15 días 20 días cuando máximo y estoy de regreso pues no me puedo dar el lujo de decir que yo voy al exilio. De ninguna manera voy a volver a salir de Nicaragua como la vez anterior, no voy a salir de mi querido país" y continuará realizando sus mismas labores informativas en su natal León, mencionó Toruño.