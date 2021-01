La Fundación Violeta Barrios de Chamorro a través de una conferencia presentó la Investigación "Estado Situacional de la Libertad de Prensa y Acceso a la Información Pública 2010-2020", en conmemoración del 43 años del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro conocido como el mártir de las libertades públicas. El informe registra 360 violaciones y agresiones a la libertad de expresión, durante el año pasado.

En la presentación de este informe, se recopiló los hechos vividos por los periodistas nicaragüenses entre los que se destacaron las agresiones a la periodista Verónica Chávez de 100% Noticias, los ataques judiciales en contra de la periodista Kalua Salazar de Radio La Costeñisima, entre otras acciones realizadas por la dictadura en contra de la prensa independiente de Nicaragua.

Para Cristina Chamorro es sorprendente ver como los hechos recopilados por la Fundación Violenta Barrios de Chamorro no han cambiado durante estos 43 años, “mi padre murió, fue asesinado por las libertades públicas, por la libertad de prensa y ahora estamos viviendo algo que es peor, que nunca pensé que diríamos algún día de una dictadura peor que la de Somoza a pesar que en la de Somoza mataron a mi padre” expresó Chamorro.

El objetivo planteado por la FVBCH, se basó en “identificar y evaluar los avances y/o retrocesos de la libertad de prensa y acceso a la libertades públicas en la última década en Nicaragua, describiendo la situación actual del cumplimiento / incumplimiento en estos derechos en estos derechos fundamentales”.

Para la realización de dicho informe se “revisó la documentación relativa a la información que existe sobre la libertad de prensa y el accesos a la información pública desde el primero de enero del 2010 hasta el 30 de noviembre de 2020 de los organismos de derechos humano, así como el repaso de las informes de países entre las que se destacan las organizaciones especializadas en materia de libertad de expresión, así como la realización de 6 entrevistas a profundidad con periodistas que han estado en primera fila” indicó Guillermo Medrano, especialista en Derechos Humanos, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

Entre los hallazgos entre el 2010- 2020 la FVBCH, señala “que Nicaragua ha estado marcado por una persistencia de un estado agresivo hacia la liberta de prensa y de lucha hacia la información pública, hemos visto que el Estado ha implementado una estrategia por etapas para imponer una narrativa oficial para debilitar, desarticular y volver inefectivos y destruir la credibilidad y presencia física de los periodistas y medios de comunicación” expuso Medrano en referencia al informe presentado el día de hoy.

“Hemos visto una campaña permanente de hacer creer que los medios de comunicación son enemigos del gobierno, son enemigos del pueblo… durante todo este periodo el gobierno de forma fallido ha querido suplantar o ha querido vender que los medios de comunicación independientes los que no se suman, los que no repiten la narrativa oficial son opositores y no, no existen medios de comunicación opositores, la opositora es la realidad, los medios de comunicación lo único que hacen es transmitir lo que esta ahí” explicó Guillermo Medrano.

De igual manera destacaron el cierre de los diferentes medios de comunicación, el asesinato del periodista Ángel Gahona, el encarcelamiento de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, así como la confiscación de 100% Noticias y Confidencial, sumado al asedio, allanamientos que le han hecho a Don Aníbal Toruño, director de Radio Darío.