Campesinos disidentes de Medardo Mairena dicen a Coalición Nacional que Mairena no los representa

Este martes, un grupo de campesinos disidentes de Medardo Mairena y que tienen otra directiva de la Junta Nacional del Movimiento Campesino de la Franja Anticanal en Defensa de la Tierra Lago y Soberanía expresaron,

a través de una carta dirigida a la Coalición Nacional, que "Medardo Mairena y sus cúpulas que se nombran consejo ya no representan a nuestro movimiento campesino de manera formal aclaramos desde hoy 12/01/2021 que el movimiento campesino no tiene representación dentro de la coalición el señor Medardo Mairena no ha cumplido ni su cúpula, han violado los reglamentos internos de la organización"



Según la misiva, los campesino organizados de la zona aseguran que Medardo Mairena y los actuales representantes del Movimiento Campesino ante la Coalición Nacional, modificaron los reglamentos de la organización sin consultar con toda las bases de la organización, se adhirieron al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), abandonaron las bases de la organización y las bases del Movimiento Campesino.

"Miramos la necesidad de elegir nuestros propios dirigentes para hacer que se respeten los reglamentos internos y la organización ya que nuestra organización es un movimiento social y no un movimiento político, un movimiento legítimamente en defensa a los derechos humanos de los campesinos y al pueblo de Nicaragua, somos un movimiento autónomo donde las autoridades son nuestras propias bases donde en consenso decidimos los procesos a seguir por lo tanto decidimos elegir nuestros propios líderes que nos representen y defiendan nuestros derechos damos a conocer nacional e internacionalmente los líderes que nos representan".

Al final de carta, aparecen los nombres de los nuevos representantes de la Junta Nacional del Movimiento Campesino en la zona canalera, entre ellos se menciona a Víctor Manuel Díaz. San Miguelito Rio San Juan, como Coordinador, José Abel Marenco. Distrito La Fonseca, segundo Coordinador, Genoveva Damaris Gaytán. San Carlos Rio San Juan, secretaria, Laureano López. San Miguelito Rio San Juan, secretario, Manuel Sosa. La Florida distrito La Fonseca, Tesorero, Martin Oporta. El Chacalín Nueva Guinea, Fiscal, Juan Serrano. El almendro Rio San Juan, Vocal, Lombardo Madriz. Juigalpa Chontales, segundo Vocal.

La carta y elección de la nueva Junta Nacional del Movimiento Campesino, es respaldada por doña Francisca Ramírez, Henry Ruiz y Nelson Zeas, entre otros líderes que se encuentran en el exilio.

Medardo Mairena declaró en diciembre del 2020 que "no es cierto que existan dos líderes, no existen dos coordinadores en el Movimiento Campesino" y reiteró que cuando estuvo en prisión un grupo de campesinos decidió reformar los estatutos para darle la oporrunidad de continuar como coordinador, ya que su periodo venció cuando estaba en prisión y estaba imposibilitado de ejercer a plenitud el liderazgo en el Movimiento.