Familia de fallecido por covid-19 denuncia supuesta negligencia médica

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + recibió la denuncia de supuesta negligencia médica en la muerte del señor Julián Calero por coronavirus, que ocurrió el pasado 20 de noviembre del 2020 en el Hospital San Juan de Dios en Estelí.

Reina Calero, hija de Don Julián, relató que a su madre y hermanos, no les practicaron la prueba covid-19, pese al contacto que tuvieron con su padre.

“El día 13 de diciembre a las 2: 00.pm luego de mucha insistencia nos informaron que le habían practicado la prueba del covid 19 y que había dado positivo por lo que lo trasladaron a la sala de aislamiento donde se permaneció hasta el día 15 de diciembre cuando falleció.” explicó Reina Calero.

Calero denunció que no les entregaron el acta de defunción cuando retiraron el cuerpo en el hospital "él salió del hospital sin ninguna documentación, eso es extraño para mí, porque para sacar a una persona muerta de un hospital tendrían que entregar por lo menos el acta de defunción" y agregó que "después del entierro el 18 de diciembre se fue a pedir esa acta de defunción, el director nunca estaba, nunca contestaba el teléfono la cuestión es que no se entregó” expuso Calero en su denuncia.

La familia Calero siguió insistiendo en el Hospital y el 6 de enero solicitaron nuevamente el acta de defunción y les mintieron al responder que la habían entregado a otros familiares, "cuando ninguno de ellos lo había recibido". Luego de tanto insistir les entregaron el acta de defunción elaborada el 15 de diciembre y no indica que el señor Calero hubiese sido diagnosticado con covid-19.

“Al final no sabés si murió o no de covid porque tampoco se dió una prueba donde decía que lo tenía, no se les hizo prueba a los familiares porque al final la familia tuvo que asumir las PCR porque de parte del Ministerio de Salud no hicieron nada” reprochó Calero.

Yader Valdivia del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ indicó que esta denuncia de la familia Calero es otra prueba más que el régimen de Daniel Ortega sigue tratando de ocultar los casos y las muertes por coronavirus.

“Es evidente que después de 10 meses de pandemia estamos viendo en Nicaragua que el covid es real y es mortal, el Estado de Nicaragua hemos visto que ha tratado de negar (...) y esto es una grave denuncia hacia el Ministerio de Salud y nosotros condenamos esta falta y actuar del Ministerio de Salud al no brindar un protocolo para la familia” manifestó Valdivia.