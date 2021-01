Rosario Murillo: la oposición “no es real”

La sancionada vicepresidente Rosario Murillo aseguró que la oposición nicaragüense “no es real” y señaló que se encuentran en un “mundo de fantasías y espejismos virtuales”, pese a que el régimen intenta negar la existencia de las voces disidentes, lo cierto, es que a finales del 2020 aprobaron un paquete de leyes represivas, una de ellas, conocida como “Ley de Inhibiciones” a opositores.

“Como no hay engaño posible porque lo que no se ve y solo se oye no es real, hay realidades virtuales que no son realidades, son virtuales, que no tienen nada que ver con las virtudes, por eso ni siquiera llamarle realidades virtuales, hay un mundo de fantasía y espejismos virtuales, y está el mundo real que todo el mundo puede ver, está la vida real, que es la que todos vivimos en países como el nuestro, una vida sencilla, apegada a los valores”, señaló Murillo.

LEER MÁS: Kitty Monterrey: la Coalición Nacional y UNAB no existen

En su monólogo, la vicepresidenta demandó “paz y respeto”, en un contexto de represión policial desde las protestas cívicas en abril 2018 en el país.

“Necesitamos paz, un corazón lleno de paz y que esas minorías ridículas de virtualidades fantástica, de fantasía, son fantasía ilusa que no tienen paz en sus corazones (...) Nosotros queremos paz, respeto y bien, eso es lo que demandamos, muy sencillo, muy complicado, para quienes sienten odio, muy complicado para quienes viven de la arrogancia, muy complicado para los que se sienten superiores, que no conocen el respeto, muy complicado para quienes no han comprendido cómo ha cambiado el mundo”, manifestó.

“Minorías ridículas”

Murillo reiteró su discurso de “con odio nunca más”, a pesar que todos los días despotrica contra los ciudadanos que se oponen al régimen.

LEER MÁS: Mario Arana culpa a medios de "profundizar división" que provocaron declaraciones de Kitty Monterrey

“Con odio nunca más, esos unos cuantos que destilan odio, qué barbaridad ¿cuánto deben de sufrir? por ese veneno, por ese tóxico en sus corazones en sus vidas cotidianas, el odio pésimo consejero, el odio pervierte todo, el odio nos maldice, cuando sentimos odio somos nosotros mismos los que estamos recibiendo ese sentimiento negativo que no tiene nada que ver con la fraternidad (...) En medio de todas las complejidades y desafíos, sabemos que el odio no es herramienta de trabajo, ¿cuánto hemos sufrido por crímenes de odio? y ¿cuánto hemos sufrido por el irrespeto a lo largo de nuestra historia? que se ha manifestado de distinta forma por las traiciones a las patria”, expresó.