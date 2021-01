Una niña de 9 años murió de forma extraña, tras un golpe en uno de sus tobillos cuando estaba jugando. La menor era originaria de Bluefields, Caribe sur de Nicaragua y su caso ha conmocionado a la población costeña.

Ashanty Nestel Morales West, murió inesperadamente, la mañana del martes diecinueve de enero, informó Noticias de Bluefields en facebook.

La página de noticias destaca que de acuerdo a la familia de Ashanty, sufrió una lesión en uno de sus tobillos, mientras jugaba en la casa, hace una semana en el Barrio Pointeen de esta Ciudad.

La niña fue llevada y atendida de emergencia en el hospital de Bluefields, donde descartaron complicaciones.

Recuerde Leer: Crece lista de presos políticos, denuncian detención de Cristina Hernández Arévalo originaria de Masaya

Sin embargo, estando en casa los dolores se intensificaron y la familia decidió llevarla nuevamente al hospital, se sintió mejor y la menor retorno a casa.

Sin embargo, estos tres últimos días, la pequeña aseguró que los dolores eran más fuertes (presentó fiebre y otros síntomas que la hizo perder apetito y no poder dormir).

Itza West Terry, mamá de la menor, quien se encuentra actualmente en Gran Cayman (por trabajo), con mucho dolor e impotencia nos comentó vía telefónica, que el acta de defunción hace constar que la niña falleció a causa de asfixia mecánica, sofocación por bronco aspiración.

Recuerde Leer: El régimen, la tortura y los presos políticos

“Pero dudo ese resultado, mi niña falleció camino al hospital, pero me aseguran que no estaba vomitando, el dolor principal lo tenía en el pie, pero se quejaba que tenía dolores en otras partes del cuerpo. No sé qué pensar no sé qué decir, porque no sé qué le paso a mi pequeña”, lamenta Itza, quien sólo desearía en estos momentos estar en casa junto a su familia.

La niña Ashanty Nestel Morales West, es gemela melliza. Nacieron un trece de mayo del dos mil once Ashanty, era risueña, estudiosa, amigable y amante a las mascotas.