Periodistas Kalúa Salazar y David Quintana reciben nueva citatoria judicial por casos de injurias y calumnias

La jefa de prensa de Radio La Costeñísima, Kalúa Salazar, y el director de la plataforma digital Boletín Ecológico, David Quintana, recibieron en la última semana de enero respectivos citatorios judiciales por demandas de delitos de injurias y calumnias, que fueron interpuestas por personas afines al régimen de Daniel Ortega en el año 2020, denunció la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

La mañana del 21 de enero de 2021, la jueza Deyanira Traña del Juzgado Penal Local de Bluefields envió una notificación a la periodista Kalúa Salazar en la cual la citan a una audiencia especial oral y pública de apelación, a realizarse el día 9 de marzo del presente año. También el periodista David Quintana de Boletín Ecológico, recibió una citatoria para el 25 de enero del 2021, por parte de la jueza Fátima Rosales, titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito Penal de Juicio de Managua, quien ordenó una audiencia excepcional por una apelación solicitada por la abogada del periodista María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). Ambos periodistas enfrentan estos procesos judiciales desde el año pasado.

En el caso de la jefa de prensa de Radio La Costeñisima Kalúa Salazar fue demandada por el delito de injurias y calumnias, por 3 colaboradoras de la Alcaldía de El Rama en la Región Autónoma del Atlántico Sur, quienes alegan que la pieza radial “Se destapa corrupción en la Alcaldía del Rama”, divulgada por radio La Costeñísima, es una "falsedad". El día 23 de septiembre de 2020, la jueza declaró a Salazar culpable del delito, sin reunir las pruebas necesarias para demostrar que se habían cometido los hechos delictivos, según el abogado defensor, Boanerges Fornos.

Por su parte el periodista David Quintana fue demandado por el delito de injurias y calumnias por realizar una transmisión en vivo del desalojo de una familia en un barrio de Managua, el pasado 17 de junio 2020. Los demandantes fueron Nelson Vásquez Oporta, ex camarógrafo del medio oficialista Canal / 8, y su esposa, Junieth Dávila. El 24 de noviembre del 2020, David Quintana se presentó a una audiencia ante el juez José Ernesto Martínez Velázquez, quien remitió el caso a juicio oral y público, y aplicó restricción migratoria y presentaciones quincenales como medidas cautelares, durante el proceso judicial en contra del periodista.

“La situación es perversa, porque yo fui el que solicitó que me hicieran saber legalmente del caso, además, en caso de que hubiera cometido el delito, este ya había prescrito, pero igual no hay asidero legal porque yo tengo derecho a informar, me tratan como si fuera un delincuente con condena firme, y ahora me citan de forma innecesaria”, declaró Quintana a la agencia EFE.

A pesar del acoso judicial, los periodistas independientes de Nicaragua se niegan a ceder su derecho constitucional de información. Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en su monitoreo de violaciones a la Libertad de Prensa ha documentado y denunciado al menos 5 casos de periodistas judicializados en el periodo 2018- 2021. Expresamos nuestra más profunda condena a los ataques cometidos por las instituciones estatales, que según los informes elaborados por FVBCH, son los principales agresores de la prensa independiente en Nicaragua

