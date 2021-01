Policía pone esposas a periodista por grabar agresión policial a un motociclista, CENIDH condena ataque al colega

El comunicador Jacksell Herrera fue esposado arbitrariamente y amenazado con ser trasladado a la estación policial por oficiales de la sancionada policía sandinista, si se rehusaba a eliminar los vídeos que grabó con su teléfono celular.

En una entrevista a Nicaragua Actual, Herrera denunció que ayer grabó una discusión entre oficiales de policía y un motorizado que fue detenido y trasladado a la estación policial, lo cual incomodó a los agentes.

“En ese momento cuando se llevaban detenido al motorizado, tres oficiales se bajaron me pusieron las esposas en la mano y me preguntaron si estaba filmado, le dije que sí y me obligaron a eliminar los videos que había filmado, antes les dije que están violando mis derechos y que no lo iba a hacer, que no lo iba desbloquear, en ese momento hicieron el intento de llevarme a la patrulla obligadamente, tuve que eliminar el video para evitar ser detenido”, expresó Herrera.

#LoÚltimo Policía Sandinista esposa arbitrariamente al periodista Jacksell Herrera en Jinotega y lo obliga a borrar videos de sus celular. Herrera es colaborador de Nicaragua Actual. Únete a Telegram 👉🏻 https://t.me/NicaraguaActualNoticias Publicado por Nicaragua Actual en Domingo, 24 de enero de 2021

Según el comunicador, esta no es la primera vez que oficiales lo amenazan con detenerlo “hace un mes estaba en una cobertura y me agredieron junto a otro colega y me dijeron que no podían estar filmando, en varias ocasiones pasan filmando la casa, la misma policía me ha dicho que era la última vez que ellos miraban publicaciones mías en las redes sociales porque la próxima vez iba a ir, preso. Hace nueve 9 meses fui amenazado por simpatizantes sandinistas, no voy a dejar mi compromiso de seguir informando”, manifestó el comunicador

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), condenó las acciones policiales “repudiables, queda en evidencia el abuso de autoridad, el uso indebido de la fuerza y el irrespeto a la libertad de expresión y prensa”.

🔴@cenidh CONDENA agresión en contra del periodista Jacksell Herrera de @NicaraguaActual quien ayer (24/1/2021) luego de brindar cobertura a accidente en #Jinotega fue perseguido, esposado y obligado por la Policía a borrar videos de su teléfono. pic.twitter.com/04NW4pZTS2 — Cenidh (@cenidh) January 25, 2021

La organización responsabilizó a la policía y al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por estos hechos contra la prensa independiente en el país.