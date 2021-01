Rosario Murillo dice que hacen lo que dicen, pero incumplen acuerdos firmados en 2019

“Vamos adelante y nos caracterizamos por hacer lo que decimos”, dijo la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo, pese a que no cumplen los acuerdos firmados el marzo 2019 que establecen la liberación total de los presos políticos, garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública, entre otros puntos.

“Vamos adelante y nos caracterizamos por hacer lo que decimos, contamos lo que hacemos y hacemos siempre lo que decimos, al pueblo nicaragüense, a la familias en todas partes les consta que hablamos con la verdad”, dijo Murillo en su acostumbrada alocución.

Al respecto, la opositora Tamara Dávila aseguró que la pareja “dictatorial caudillesca” ni ellos mismos se creen lo que dicen porque no han cumplido los acuerdos firmados en 2019 con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

“El discurso de la pareja dictatorial no tiene nada que ver con la realidad, no solamente no cumplen lo que prometen, no han cumplido con los acuerdos del 2019 que era dejar la represión, libertad de los presos políticos, retorno seguro de exiliados, libertad de movilización, nada de eso se ha cumplido pero tampoco se ha cumplido la mejora económica, tampoco se ha cumplido lo que debería de haberle dado a todas las personas afectadas por coronavirus (...) este país sabe que si salimos de la dictadura vamos a lograr vivir con dignidad y en paz”, manifestó.

Acuerdos “papel mojado”

En marzo de 2019, el régimen de Daniel Ortega se comprometió a liberar a todos los presos políticos, así como llevar al cierre las causas judiciales de personas que tienen órdenes de captura, incluyendo a muchos exiliados.

Ese mismo acuerdo establece que todos aquellos que abandonaron Nicaragua en el contexto de la crisis que estalló el pasado 18 de abril “podrán regresar al país con plenas garantías y seguridad personal y familiar” .

Ortega también se comprometió a “garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública” y reconocer “plenamente el derecho irrestricto (…) a la utilización respetuosa de la bandera nacional” , emblema asociado a las protestas y cuyo uso por parte de la oposición ha sido penalizado por el régimen.

Otro aspecto relevante de los acuerdos, es que el régimen se comprometió además a “revisar” las decisiones de confiscación de bienes, activos y equipos de medios de comunicación y la cancelación de la personalidad jurídica a asociaciones no gubernamentales.

“Queremos paz y bien”

A pesar del Estado policial represivo en Nicaragua, la vicepresidenta aseguró hoy que “merecen vivir tranquilos”, demanda que no se aplica para las voces disidentes en la nación.

“La patria que unidad avanza contra la pobreza, paso a paso, cómo merecemos los nicaragüense en paz, seguridad, tranquilidad, es lo que hemos hecho valer día a día en nuestra Nicaragua, las familias nicaragüenses queremos en paz y bien, queremos vivir tranquilos y merecemos vivir tranquilos y vamos a seguir viviendo tranquilos en el nombre poderoso de Jesús”, dijo Murillo.