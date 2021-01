“Lady vulgaraza” asegura que entrega de paquetes escolares fue un éxito

Karelia de la Vega, conocida como “Lady vulgaraza” informó a 100% Noticias que la entrega de los paquetes escolares para los niños del comedor infantil fue todo un éxito y que lograron regalar mas 200 paquetes para que los menores puedan asistir a clases esta semana próxima, pese a que fueron retenidos alrededor de 15 minutos por agentes de la sancionada policía sandinista.

“Estuvo genial, estuvo buenísimo, a pesar de que fuimos detenidos por 15 minutos por la policía, después la policía se llevó a apostar a mi casa, pero a pesar de todo, todo salió bien, entregamos más de 200 útiles escolares a los niños y niñas y la verdad que eso es algo satisfactorio para las personas que hacemos esta obra social” señaló Karelia de la Vega.

Para Lady Vulgaraza, esta experiencia ha sido un gran impacto y que “ayudar a estos niños que realmente necesitan un granito de arena, que nosotros los grandes podemos hacer, y que mejor que ayudándolos para poder ingresar este año escolar con un poco de útiles escolares” manifestó de la Vega.

De igual manera agradeció a las personas que se dispusieron apoyar dicha campaña, “agradezco a las personas dentro y fuera de este país que ayudaron con los útiles escolares de los niños y la verdad es que yo les deseo que el señor los bendiga y siga apoyando a lo que es el comedor infantil, a los niños y niñas, y pues para mí ha sido un honor y pues les agradezco primeramente a Dios y después a ellos que pusieron la mano en el corazón para darles a los niños esa felicidad que ellos estaban esperando” dijo a 100% Noticias Lady Vulgaraza.

Iniciativa del comedor infantil

La iniciativa de Lady Vulgaraza es también regalar diariamente comida para los infantes de la comarca Pochocuape proyecto que fue motivado porque en su niñez sufrió hambre "mi mamá era una persona trabajadora, llegaba tarde como a las 6 de la tarde y a veces no vendía entonces a veces comíamos y a veces no. Veníamos de clase y no teníamos almuerzo. Por eso dije que el día que pudiera ayudar a las personas lo haría con todo el gusto” recordó Karelia.