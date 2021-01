El científico nicaragüense Jaime Incer Barquero, se mostró "sorprendido" con la iniciativa de "Ley de creación de la Secretaría Nacional del Espacio ultraterrestre, la luna y otros cuerpos celestes" que el dictador Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional para su aprobación.

"Sorprendido por esta nueva iniciativa, lo veo como algo exótico porque obviamente Nicaragua no tiene mucho que ver ni con la luna, planetas y universo. Me parece fuera de contexto y fuera de posibilidades. Nosotros podemos adherirnos a los países que hacen esas exploraciones espaciales pero no es necesario crear una Secretaría" aseguró Incer a 100% Noticias.

Agregó que "eso es como crear una NASA nicaragüense, no conozco que haya otra NASA (Agencia Espacial de Estados Unidos) en la región, la NASA, es la NASA, ahí esta todo el conocimiento".

Incer Barquero es parte de un grupo voluntario de astrónomos aficionados en Nicaragua que se dedican a observar fenómenos y tomar fotografías del espacio y aclara que "no somos oficialmente nada, somo una asociación, ni recibimos ningún apoyo ni de adentro ni de afuera".

Para Don Jaime hay que analizar "cuál es el espíritu de la ley, y en qué nos beneficia" son preguntas que veremos como se desarrollan en el debate de los diputados cuando se someta al plenario de la Asamblea Nacional.

Leer más: Jaime Incer denuncia falso pretexto de "conservación" de recursos naturales en ley de Reserva de Biósfera del mar Caribe

La NASA devolvió a Nicaragua "piedras lunares" que habían sido robadas

Unas piedritas lunares, es lo más cercano que estuvo Nicaragua de la luna. Estas fueron regaladas por el Presidente Richard Nixón, al dictador Anastasio Somoza en 1973, recordó el científico Jaime Incer Barquero.

"La piedra se perdió y después apareció que la estaban vendiendo y la NASA la recuperó junto a otras piedras. Estaban en venta piedras lunares entre ellas las de naciones subdesarrolladas como Nicaragua. Luego la NASA entregó la piedra a embajador Francisco Campbell de Nicaragua en Estados Unidos" explicó Incer.

Las piedritas que entregó la Nasa al embajador Campbell son cuatro trocitos del tamaño de un grano de arroz, que pesan 0.05 gramos. Incer desconoce donde están expuestas las piedritas lunares "el embajador recibió en una urnita la piedra lunar" dijo.

Siga leyendo: Nicaragua uno de los países mas corruptos del mundo, según Transparencia Internacional

En Noviembre del año 2012, el administrador de la Agencia Espacial Estadounidense (NASA), Charles F. Bolden, devolvió a Nicaragua las "Piedras Lunares de Buena Voluntad", junto con la bandera de Nicaragua, que fueron recibidas por el embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Francisco Campbell. Estas piedras lunares fueron traídas a la tierra por el Programa Espacial Apolo 11, que aterrizó en la Luna en 1969.