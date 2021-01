Casa de opositora Danelia Argüello en Somoto recibe lluvia de piedras

8:14 a.m.

La noche del sábado a eso de las 11pm, un grupo de paramilitares, a bordo de motocicletas lanzaron piedras en la vivienda de la defensora de Derechos Humanos Danelia Argüello, quien también es miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco en Madriz.

Argüello se encontraba en su dormitorio cuando escuchó el sonido de varias motocicletas que se estacionaron mientras los conductores aceleraban y seguido de eso una lluvia de piedras en el techo de la vivienda.

"No sé cuántos eran, porque obviamente mi primera reacción fue resguardarme junto a mis hijos en mi cuarto. La lluvia de piedras no paraba. Esta situación es inaguantable; pero no nos van a amedrentar. Vamos a seguir resistiendo. Primero la policía todos los días religiosamente y ahora paramilitares. Lo peor es que aquí tengo a estos chavalos que viven tensos con esta situación" dijo Argüello, por la vía telefónica.

Asimismo, la defensora de Derechos Humanos, denunció que esta mañana, como de costumbre, fue asediada por miembros de la policía sandinista.

Asedian al estudiante Jonathan López

La tarde de ayer sábado, el joven universitario y excarcelado político Jonathan López denunció a través de su red social en Twitter que lo continúan hostigando en la casa de su madre.

“Luego de un 2020 con asedios cada dos o tres días, recibo este 2021 con asedio diario, hoy se cumple 30 días con la patrulla 454 fuera de mi casa, se ha mal gastado más de C$100,000 ¿Creen que las elecciones deban darse? Yo pienso votar con una oposición unida ¿Y ustedes?” señaló el opositor.

Detenciones e impedimos de movilización a dirigentes del Partido Restauración Democrática

El Partido Restauración Democrática, (PRD) rechazó la "persecución y asedio que fueron víctimas sus dirigentes" este viernes cuando se dirigían a una capacitación de sus estructuras en el municipio de La Conquista, departamento de Carazo.

"Nuestros dirigentes fueron detenidos por patrullas y elementos de civil quienes se conducían en motocicletas sin placas de circulación, los que fueron obligados a regresar a la ciudad de Managua escoltados por patrullas de la Policía Nacional, violando de esta forma nuestro derecho a la libertad de movilización, a la libertad de reunión y de expresión política; derechos garantizados por nuestra constitución política” denuncia el PRD en un comunicado.