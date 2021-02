Roberto Samcam: Daniel Ortega tiene 105 mil hombres armados para no entregar el poder

El Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, reiteró que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se sostienen a través de las armas con el apoyo de la sancionada policía sandinista, Ejército y fuerzas paramilitares, para generar terror en la población como un mecanismo de control.

En 100% SUPERCHATS de 100% Noticias, Samcam aseguró que Ortega Murillo cuentan con unos 105 mil hombres armados que utilizará para no perder el poder en el país.

“Ejército Nacional unos 20,000 efectivos, Policía Nacional 20,000 oficiales, Fuerzas Paramilitares 20,000, Fuerzas Parapoliciales 20,000 y 25 mil reos comunes liberados, esto tiene un objetivo es mantener el control social de la población, mantener el miedo, la mejor manera de mantener domesticada una población es en base al miedo, esta gente ha asimilado muy bien todas estas enseñanzas y sabe que mantener a la población en zozobra y miedo es más fácil domesticarla, estamos hablando de ciento cinco mil hombres sobre las armas, es lo que va a garantizar que el poder no se pierda por parte del orteguismo en las elecciones de noviembre”, manifestó Samcam.

Ortega no va entregar el poder

El analista aseguró tener información que Daniel Ortega ya decidió “no entregar el poder” por eso avanza en la militarización a través de leyes represivas, pero se pregunta ¿Qué va hacer el Ejército?

“No quiero echar un balde de agua fría, pero la información que tengo es el régimen no va a entregar el poder en las elecciones porque tiene 105 mil hombres sobre las armas, ¿Qué va hacer el Ejército?, es la pregunta clave, que va a pasar con el Ejército si en noviembre si a pesar de todas estas leyes y toda esta represión, la población se vuelca a las urnas y a pesar que haya partidos políticos y alianzas que pretendan hacerle el cachete al gobierno convertirse en socios colaboradores y la población decide ir por otra vía masivamente por una opción y dice vamos a votar en contra y pierde ¿Qué va a pasar con el Ejército? cuando la población diga que le robaron las elecciones, por eso están militarizando el país”, expresó.

Samcam espera que la comunidad internacional empiece a “apretar” y que finalmente Daniel Ortega se vea en la única salida de “aflojar” el poder.

“Todo el mundo espera que se eche para atrás en Mayo-Junio, yo no creo que se eche para atrás, Ortega una negociación retroceder dos y la gente se alegra y aplaude pero realmente avanzó (...) si la comunidad internacional empieza a presionarlo porque no lo está haciendo, porque la cantidad de dinero que le han dado, pero si la comunidad internacional empieza apretar, vamos a ver hasta dónde puede resistir Ortega, pero creo que la decisión de ellos es no perder el poder, no entregar el poder, no se van a ver en la penosa situación que se dieron en los años 1990, entonces quiere morir con las botas puestas como decimos popularmente, antes de entregar el poder y no saber siquiera que va a pasar con él.”, dijo.