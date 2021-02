¿Qué ofrecen? pregunta sancionada Rosario Murillo a opositores en Nicaragua

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo preguntó a los aspirantes a la presidencia por la oposición que ofrecen?, al mismo tiempo que los amenazó con la frase “no pudieron, ni podrán”

“Hoy aparecen ofreciendo, ¿ofreciendo que? sólo que se propongan y no podrán porque ni pudieron ni podrán, destruyeron Nicaragua” expresó Murillo

En su intervención, la vicepresidenta culpó a la oposición por supuestamente “destruir”, “secuestrar” y “violar”, a pesar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) responsabilizó al régimen de Daniel Ortega por crímenes de lesa humanidad contra manifestantes cívicos.

“Cuántas estaciones de policía incendiaron y destruyeron seguridad ciudadana instruida a esos apostaban cuánta gente secuestraron torturaron cuenta mujeres violadas cuántos crímenes cuántos trabajadores cuántos militantes tiene entrados en sus derechos asaltados humillado atacado dejado por el odio terrorista pero no pudieron y podrán pero no se pudieron con el carácter indomable ni con el elevado honor de este pueblo” manifestó Murillo.

En su monólogo, la vicemandataria calificó de “almas pequeñas” a las voces disidentes y los señaló de supuestamente “llenarse los bolsillos” bajo el argumento “si no hay para mi, no hay para nadie”. En enero de este año un informe de Transparencia Internacional ubica a Nicaragua junto a Venezuela como los países más corruptos de América Latina.

“Probablemente quienes no aman al prójimo, no ven el significado elevado, valioso de esos grandes proyectos, de esos pequeños proyectos, de esos medianos proyectos, no por supuesto, como no llena el bolsillo de algunos cuantos, no son valiosos, así piensan, así han sido, así ese poquito de gente, almas pequeñas, que dicen si no hay para mí no hay para nadie y o esa perspectiva de vida no es Cristiana ni solidaria, esa perspectiva de la vida en el mundo es egoísmo, por lo tanto, abominable, indiferente, por lo tanto, abominable”, dijo.