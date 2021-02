Hijos de nicaragüenses exiliados reciben útiles escolares

10:49 a.m.

Aproximadamente 35 niños nicaragüenses cuyos padres se encuentran exiliados en el vecino país de Costa Rica fueron beneficiados con la entrega de útiles escolares, acción que fue posible por el apoyo económico de nicaragüenses en California y S.O.S Nicaragua Derechos Humanos.

La donación que recibieron los menores contenía mascarillas y alcohol gel para evitar contagio de los pequeños además de cuadernos, mochilas, lápiz, entre otras cosas esenciales para el regreso a clase.

Asimismo, se destaca que en su mayoría se priorizaron a niños de primaria de escuelas rurales de comunidades de Las Banderas y Ciudad Darío. Esta iniciativa de forma voluntaria llevó como nombre Educación con dignidad, la cual tiene como fin el apoyo a las familias donde el principal proveedor se encuentra exiliado.

Desiré Ayón una de las donantes explicó a 100% Noticias que cuatro personas de California se unieron y lograron recoger mil 130 dólares con los cuales pudieron comprar los útiles escolares que fueron entregados en Nicaragua.

La iniciativa se da porque “hay niños de hijos, de exiliados, políticos o migrantes que están sin poder estudiar. No tienen útiles porque sus papás que están aquí no tienen trabajo, ya sea por la situación del Covid, por la situación económica de Costa Rica, entonces esta gente no tiene como poder sustentar a sus hijos en este tipo de ayuda como es útiles escolares. Entonces nos pareció que era como perfecto, un proyecto perfecto. Primero creemos en la educación. Creemos que la educación de nuestro pueblo es básica porque de esa manera vamos a salir adelante. La educación y la salud son la base y el pilar de la democracia” señaló Francelia Rodríguez otra de las donantes.

De igual manera señaló que “necesitamos comenzar a sembrar esa semillita en estos niños que van a ser el futuro de mañana, van a hacer posible que, si Dios nos ayuda a cambiar Nicaragua, no se van a dejar embaucar ni se van a venderse por una lámina de zinc, porque sabemos que esta dictadura lo que quiere es eso entre más ignorancia, mejor, porque lo domina necesitamos comenzar desde ya con este tipo de acciones para población que son nuestros niños” destacó.