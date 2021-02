Libertad para Manuel Urbina Lara demanda familia de fallecido en accidente de tránsito

Los familiares de José Antonio Rizo Castro (q.e.p.d), fallecido en el accidente de tránsito que involucró al abogado opositor Manuel Urbina Lara, exigieron la liberación de Urbina en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). La madre de la víctima denunció que la policía sandinista y fiscalía los “ignora” y politiza el caso porque desistieron de cualquier acción penal para llegar a una mediación, pero la fiscalía lo acusó por homicidio imprudente.

“Decidimos venir aquí para ver si nosotros podemos llegar a un acuerdo con el Dr. Urbina Lara, él ha dicho que si quiere llegar a un acuerdo con nosotros, pero debe estar con su libertad porque si no lo está, nosotros no podríamos hacer nada” dijo la viuda de Rizo Castro.

De igual forma, Noel Mairena, hermano de la víctima reconoció que fue un accidente “Fue un accidente, así como dijo mi mamá, él no lo quiso hacer, en Jinotega no nos han querido dar respuesta, (...) me quitaron mi trabajo, aquí ando debajo de lluvia de sol aguantando hambre, porque a veces nos ha tocado amanecer en las calles, yo como hermano exijo la libertad del Dr. Urbina Lara para poder llegar a una mediación, cuantas veces vamos a la fiscalía de Jinotega no nos aceptan” explicó Mairena.

El asesor legal de la CPDH Pablo Cuevas manifestó “la familia ha mencionado que se ha presentado de forma reiterada ante el Ministerio Público tratando de hacer lo que es común en este tipo de casos, estamos hablando que la familia se presenta y el ministerio público, les hace una entrevista donde queda claro que no hay coacción, no hay amenaza de ningún tipo y la familia acepta mediar” dijo Cuevas.

El pasado 24 de enero José Antonio Rizo Castro de 30 años, murió al volcarse la camioneta en la que viajaba al raid, la cual era conducida por el abogado Manuel Urbina Lara.

En una transmisión por Facebook Live, Urbina Lara informó que un automóvil le invadió carril y al tratar de esquivarlo perdió el control cayendo en una pendiente de unos 20 metros de profundidad.