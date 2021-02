8:55 a.m.

La Ley 842, "Ley de Protección de los Derechos de las personas consumidoras y usuarias" conocida como Ley de protección a los funcionarios sancionados por Estados Unidos, fue publicada este martes 9 de febrero en el Diario oficial La Gaceta. La vigencia de la ley es de forma inmediata, a partir de su publicación en el Diario La Gaceta, según reza el articulado aprobado con 74 votos a favor y 14 en contra en la Asamblea Nacional la semana pasada.

Los diputados sandinistas ignoraron la carta que envió la Asociación de Bancos Privados (ASOBANP) que rechazó la Ley de reforma y Adición a la Ley 842 porque transgrede la libertad contractual entre los bancos y clientes.

Según ASOBANP, la reforma impide a los bancos que de manera libre elijan con quien iniciar sus relaciones comerciales e igualmente decidir cuándo cancelar una relación con un usuario o consumidor, facultad que está en sus contratos y reglamentos los cuales son de conocimiento del cliente o usuario.

Además, ASOBANP advierte que la iniciativa pone en riesgo el sistema financiero porque Nicaragua podría pasar a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por prácticas de lavado de dinero.

“Violan el derecho constitucional a la libre empresa consignado al artículo 99 de la Constitución Política de Nicaragua y promueven prácticas que incitan el lavado de dinero, nos pone en riesgo como país de pasar de la lista gris en que nos encontramos a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) lo que ocasiona el cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar y recibir transferencias internacionales, el cierre de líneas de créditos del exterior y cancelación de contratos con las marcas de tarjetas de créditos. Esto implica que Nicaragua sería excluida del Sistema Financiero Global", advirtió la Asociación de Bancos Privados.

Sancionados se sienten respaldados

“Hoy me siento respaldado para decir todo lo que voy a decir, espero que esta ley sea aprobada, los bancos no podrán tomar represalias ni contra mí, ni contra ninguno de los compañeros, ni contra nuestros familiares, cerrando cuentas bancarias. por qué si antes si lo desea sin darle explicación a nadie”, manifestó el diputado aliado del FSLN Byron Jerez cuando se discutió y aprobó la ley.

Jerez evidenció que la reforma a la Ley no es para defender a los consumidores, sino que es por las "represalias" contra los sancionados y familiares que les han cerrado cuentas

El sancionado diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez defendió la aprobación de la reforma y argumentó que la banca nacional no puede decidir ¿quien vive o muere financieramente?.

“Los bancos tienen que notificar, justificar, argumentar, motivar por qué razón le está negando el servicio o le están cancelando el servicio a un usuario, eso es lo que está diciendo la reforma, obvio y aquí no hay que mentir, salvo las excepciones de las leyes de la materia en el combate a la narco actividad y crimen organizado, blanqueo de capitales y el combate al financiamiento de armas de destrucción masiva (...) no pueden decidir quien vive y quien muere en materia financiera en este país, no puede ser, en qué país estaríamos”, manifestó.