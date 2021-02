Rosario Murillo amenaza con enjuiciar a familia Chamorro y los tilda “casta aprovechada”

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo amenazó con “enjuiciar por sus crímenes” a la familia Chamorro. Murillo los acusa de utilizar supuestamente al Estado como “botín” y “regalar” empresas a parientes inmediatos. Las declaraciones “incendiarias” de la vicemandataria se deben a las aspiraciones presidenciales de Cristiana Chamorro, periodista e hija de la expresidenta Violeta Barrios, quien aseguró que trabaja para buscar la democracia, libertad y “devolverle Nicaragua a los nicaragüenses”.

En su intervención este mediodía, la vicepresidenta acusó a la familia Chamorro de supuestamente “saquear” las arcas del Estado en el período de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro en 1990 que puso fin a la revolución sandinista y al militarismo llevando la paz a un país sumido en la guerra.

“Pandilla de ladrones, todas las empresas que tenía el pueblo trabajador de Nicaragua se las regalaron a sus parientes inmediatos, no pagaron nada por hacer más capital para favorecerse familiarmente, personalmente, por eso, esa casta entreguista, aprovechada y saqueadora no tienen nada que ver con lucha contra la pobreza, por lo contrario, el Estado fue un botín, que destruyó, que se robó, casi todo, hasta con los rieles del tren, todo el mundo, lo sabe, eso no es un asunto que represente secreto de Estado, no, todo el mundo sabe quién se robó el tren, adonde están los rieles, donde están las ruedas, quienes se beneficiaron y todavía pretenden que alguien les crea”, dijo Murillo.

Al mismo tiempo, Murillo amenazó con “enjuiciar” a la familia Chamorro “esos que creen que merecen todo y no merecen nada deberían de pagar por sus crímenes, algún día llegará la justicia, algún día la justicia llegará”, manifestó.

En su monólogo, la vicemandataria tildó a los Chamorro de “casta entreguista”, “pandilla de ladrones”, “aprovechados” y saqueadores” debido a que Murillo aparentemente ve como “amenaza” las aspiraciones presidenciales de Cristiana Chamorro, periodista e hija de la expresidenta Violeta Barrios.

“Sabemos que los quisquillosos se molestan cuando les recordamos todas sus fechorías, nada, nada creyentes por supuesto, nada parecido a lo que aprendemos con fe como práctica cristiana porque ¿que trajeron a Nicaragua? ¿que progreso? ¿Que trajeron? desgracia, castas entreguista, así me escribió alguien ayer, castas entreguistas y aprovechadas, casta de saqueadores, pandilla de ladrones me decía una persona refiriéndose a esa casta que cree, que cree que merece corona, corona de espinas le pusieron al pueblo de Nicaragua, esa casta entreguista, aprovechada y saqueadora”, vociferó.

Murillo también acusó a los Chamorro de “asaltar la paz” en referencia a los tranques que levantó la población en el marco de las protestas sociales en abril 2018, los cuales,

“Quienes asaltaron la paz, quienes levantaban la mano ofensivamente diciendo no quiten los tranque, ay que se pudran los vegetales, las hortalizas, las frutas, los quesos, todo, lo que la pobre gente trataba de sacar y así se gana la vida, que les importaba, dijeron que la economía no cuenta, lo que cuenta es esto sentarse en el trono de saqueadores para continuar saqueando al país”, dijo.

Sanciones a la familia Ortega-Murillo

En diciembre del 2019, el departamento del tesoro de Estados Unidos sancionó a Rafael Ortega Murillo y a las empresas familiares Distribuidora Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP), Inversiones Zanzibar S.A., y Servicios de Protección y Vigilancia El Goliat por “lavado de dinero y apoyo a la corrupción".

Meses después en Julio 2020, Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos incluyó en su lista de sancionados a Juan Carlos Ortega Murillo y otras dos empresas familiares Difuso Comunicaciones SA y Mundo Digital SA.

"La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente nicaragüense Daniel Ortega; José Jorge Mojica Mejía; y dos compañías que usan para distribuir propaganda del régimen y lavar dinero" menciona el comunicado.

Según el departamento del Tesoro, Juan Carlos Ortega Murillo (Juan Ortega), hijo del presidente nicaragüense Daniel Ortega, administra Difuso Comunicaciones SA, una compañía de relaciones públicas y publicidad, que produce la mayoría de las campañas publicitarias de radio y televisión para el Gobierno de Nicaragua (GoN), varias instituciones gubernamentales y el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

“Juan Ortega fue designado por ser responsable o cómplice de, o por haber involucrado o intentado, directa o indirectamente, realizar una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción por parte de, en nombre de, o relacionadas con el GoN o un funcionario actual o anterior del Gobierno de Nigeria, como la apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o soborno”, señalaron.