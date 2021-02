Rosario Murillo se describe: "pacotilla, forajidos, saqueadores no tienen cabida para seguir robando"

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo continuó su ataque a la familia Chamorro con descalificativos y los acusó nuevamente de “saquear” las arcas del Estado, sin presentar pruebas de dichos señalamientos. Este jueves, la exguerrillera Dora María Téllez manifestó que en Nicaragua solo hay dos familias saqueadoras “Los Somoza” y “Los Ortega Murillo”, a quienes señaló de lucrarse de la cooperación venezolana para crear sus propias empresas.

“Nada tenemos que ver con quienes nos han saqueado a lo largo de la historia, esos que se creen corona de oro, corona de lata, de nada, aires en la cabeza, humos de grandeza en la cabeza el pueblo nicaragüense trabaja con fuerza trabaja para salir de la pobreza, los asaltantes, saqueadores no tienen cabida para seguir saqueando, para seguir robando, para seguir siendo de vergüenza, pacotillas, forajidos, no, asaltantes del bien común”, expresó Murillo.

En su intervención la vicemandataria expresó que los “apellidos” que se consideran “ilustre” buscan supuestamente “rellenar” sus arcas “nos disponemos a amar al prójimo, no a saquear al prójimo, no a entregar la patria, no a vender la patria, (...) ¿o quieren parecerse a los traidores? que a lo largo de la historia con un reducido número de apellidos que ellos consideran ilustre y que nosotros consideramos vendepatrias, traidores, han saqueado el país y han ofrecido la patria nuestra y los bienes de todos al mejor postor, que nunca les da nada además (...) esas pocas personas desprecian a los pobres los ven precisamente como usó, como razón de uso, para rellenar sus propias arcas, no para hacerle bien al pueblo”, manifestó.

¿Qué gana? se pregunta uno. Pero hay una intención en esa repetición. La realidad al revés es una técnica de la propaganda. Trump está siendo juzgado por un discurso semejante cuyos efectos golpearon una de las democracias más antiguas del mundo. https://t.co/C7qC4A6aPh — Gioconda Belli (@GiocondaBelliP) February 11, 2021

Al respecto, la exguerrillera Dora María Téllez manifestó que en Nicaragua solo hay dos familias saqueadoras “Los Somoza” y “Los Ortega Murillo” y los señaló de lucrarse de la cooperación venezolana para crear sus propias empresas.

“En el caso de la familia Ortega Murillo, el saqueo ha sido en miles de millones de dólares, que ya se conoce que toda la plata que vino de Venezuela fue a engordar las arcas de la familia Ortega Murillo, han comprado canales de televisión, han comprado empresas, tienen empresas de combustible, tienen empresas de transporte, tienen empresas de seguridad, tiene la empresa de publicidad, tienen bienes raíces, tienen activos, tienen compañías de inversión eléctrica, tienen todo tipo de empresas creadas con dinero robado de la cooperación venezolana, de manera que si hay una gran familia de saqueadores se llama familia Ortega Murillo”, dijo Téllez.

Hasta el momento ninguno de los primos Chamorro es un candidato oficial a la Presidencia, y ambos han aceptado someterse a una consulta con las fuerzas opositoras, que tienen sus propias nominaciones, para ver quién se convierte en el retador de Ortega por la disidencia.

Las elecciones de noviembre próximo serán claves para Nicaragua, ya que estarán en juego 42 años de dominio casi absoluto de Ortega sobre la política local.

