Campesinos disidentes de Medardo Mairena solicitan su incorporación a la Alianza Cívica

Miembros del Movimiento Campesino informaron su disposición a retomar sus espacios dentro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, (ACJD). Víctor Díaz, quien asegura ser el actual coordinador del Movimiento Campesino en Defensa de Lagos y Soberanía, explicó que enviaron una carta a la Alianza para incorporarse nuevamente.

En una conferencia de prensa, Díaz, aseguró que el Movimiento Campesino de la franja anti canal se reorganizó y eligió un nuevo coordinador en base al reglamento interno de la organización.

“Hemos venido reorganizándonos en base al reglamento original que hemos mantenido como organización, tratando de fortalecernos para defender los intereses de nuestros hermanos campesinos.El movimiento campesino ha hecho su reorganización con el objetivo de mantener activo y que todas sus voces sean escuchadas y sean respetados sus derecho, por eso hemos decidido recuperar los espacios que han estado dentro de la Alianza Cívica, como un organismo social para seguir defendiendo los intereses del campesino e incidir en la unidad que se necesita hoy más que nunca en Nicaragua”, manifestó.

Según el actual coordinador, enviaron una misiva al pleno de la Alianza en la que solicitan ser reincorporados en sus espacios.

“Respondiendo a los intereses sociales de nuestra organización, el movimiento campesino tomará su espacio dentro de la Alianza Cívica para responder a los intereses de los campesinos porque no tiene compromiso con otro gremio social o político. Enviamos una carta como organización ante la Alianza Cívica, no es que nosotros tengamos un compromiso con la alianza, dejamos claro, que retomamos el espacio porque es un espacio que se lo ganó el Movimiento Campesino que ha venido luchando y defendiendo su derecho desde 2014”, dijo Díaz.

A pesar que Díaz aseguró que no se trata de una “división”, no mencionó al líder campesino Medardo Mairena, quien representa al movimiento dentro de la Coalición Nacional.

“El campesino dice que dejemos de decepcionar al pueblo de Nicaragua (...) vivimos momentos difíciles de terror, desesperación y hay que actuar conforme a los intereses del campesinado y no conforme a los intereses de otras agrupaciones (...) no podemos ser una organización donde los coordinadores pasan autonombrándose por sí mismo, queremos darle cumplimiento a los reglamentos a nivel nacional (...) No tenemos intereses de cargos públicos solamente tenemos un interés fundamental que es salir de la crisis en que estamos todos los nicaragüenses (...) el campesinado no traemos ninguna mala intención, no es intento de dividir a la organización, por el contrario, es para dejar claro que todos los dirigentes nacionales y territoriales que pertenece al movimiento están con las puertas abiertas para fortalecer el movimiento”, expresó.