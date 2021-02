Madre en Carazo llora muerte de su hija recien nacida, denuncia supuesta negligencia en Centro de salud

Una supuesta negligencia en la atención de un parto en el departamento de Carazo hizo que la joven Ruth Morales se quedara únicamente con la ropa y los breves momentos en que sus brazos cargaron el pequeño cuerpo ya sin vida, de su bebé. La ilusión de verla crecer, llenarla de amor y todo el cuidado necesario se esfumó debido a la supuesta negligencia del personal de salud que habría provocado la muerte de la criatura, reportó la radio emisora Stereo Romance.

Los familiares de Morales con profunda consternación denuncian que el supuesto caso de negligencia se registró en el centro de salud de la comarca San Vicente en Diriamba-Carazo donde la asistían. Las enfermeras de turno aparentemente no tenían la experiencia requerida para atender un parto.

“Yo llegué a las siete de la mañana al centro de salud de San Vicente, mi error fue irme a meter ahí, pero cuando yo llego no está la doctora, yo llevo a la muchacha ahí porque a ella le tocaba cita, cuando nosotros llegamos la doctora no se encuentra, solo las dos enfermeras y comienzan a revisar. Cuando a ella la revisan la primera vez tiene cuatro contracciones y me dicen que me van a hacer la transferencia, que llamaron a la ambulancia que voy al hospital, pero nunca vino. Comienzan a darle unas pastillas para que se le quite el dolor entonces en menos de 20 minutos a ella le dan cuatro pastillas, el dolor más bien avanzó, el dolor cada día era más fuerte”, reveló la suegra de Morales.

La bebé nació con vida

Según con las declaración de la afectada quien lamentó que la ambulancia tardó alrededor de 4 horas en llegar al puesto de salud, mientras la joven no recibía atención médica oportuna.

Según las denunciantes las enfermeras de turno solo hacían énfasis en que esperara a la doctora, sin embargo, el trabajo de labor y parto no pudo esperar. Ruth dio a luz en el centro de salud de San Vicente a una niña.

“Detenelo no hagas fuerzas, esperemos a la doctora, entonces cómo ella va a detener un dolor de parto, si la niña ya venía naciendo, ahora que la niña ya estaba casi con la cabecita de fuera y le decían que le tomara el tacto si los dedos ni le entraban, ella quería meterle los dedos, la niña ya estaba ahí, y decían que la detuviera que la detuviera cuando la niña nace ellos no hacen nada, ni siquiera la auxilian", prosigue. Además, afirma que la menor nació viva porque se movía, sin embargo, la recién nacida falleció minutos después.

“Ellas agarraron el teléfono y decían doctora qué hago, la saco y entonces la niña ahí muere, nos dijeron que nos la llevamos y ni siquiera la revisa un médico, ni siquiera nos dan un papel del porqué murió, ni epicrisis de ella, nada “.

Por su parte la abuela materna de la bebé, Blanca Rosa Rodríguez pide justicia por la muerte de su nieta ya que a su juicio es una clara "negligencia".

“Mi pregunta es porque le andan dando título a personas incompetente, no me refiero a todos los doctores y a todas las enfermeras, pero están que le hicieron esta práctica a mi hija se pasaron de la raya, mataron a mi nietecita porque esta nació viva” afirma entre lágrimas doña Blanca quien esperaba con ansias el nacimiento de su nieta ya que era la primera.