9:35 a.m.

El médico José Luis Borge Rayo denunció que fue agredido por un motorizado aparentemente simpatizante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quien le gritó golpista y lo golpeó con un objeto en la cabeza. La Unidad Gremial por Nicaragua condenó el ataque y responsabilizó al régimen de Daniel Ortega por lo que le suceda al médico y su familia.

Según el médico, se disponía a traer a su hija de la escuela a casa cuando fue agredido por un fanático del régimen “mientras iba en mi vehículo en el sector de la rotonda Bello Horizonte, un motociclista aparece de repente, se acercó a la ventana solamente dijo golpista, golpista, sentí el golpe en la cabeza, no sé si fue una piedra pero no encontré ninguna piedra dentro del vehículo, pero sentí caliente me toque la cabeza lo que tenía era sangre”, denunció.

LEER MÁS: Nyaletsossi afirma que situación de DD.HH. en Nicaragua preocupa en la ONU

La Unidad Gremial por Nicaragua condenó la agresión al médico “Hordas sandinistas se desplazaban en moto , lanzándole un objeto que impactó en la humanidad del galeno en la región frente parietal que le provocó una herida de aproximadamente 6 cm donde emanó abundante sangre y un trauma craneoencefálico leve. Condenamos estos actos vandálicos auspiciados por la dictadura”, señalan.

Asedio policial

A pesar que la sancionada policía sandinista tiene dos semanas de no llegar permanentemente a su vivienda, el médico aseguró que se mantiene el asedio y hostigamiento debido a que una patrulla llega a realizar rondas todos los días y paramilitares llegan cada dos o tres horas al día.

SEGUIR LEYENDO: ¿Participar en elecciones será avalar otro fraude o es el único camino? las dudas de la Iglesia Católica en Nicaragua

“Solamente estuvieron viniendo para saludar pitaba y se iban y quedaban paramilitares en motos cada dos o tres horas al día de hoy, desgraciadamente en este país no hay manera de hacer denuncia porque no vas a denunciar al que te agrade cuando tenés prácticamente a su protector enfrente, estamos en indefensión todos los que en algún momento hemos protestado contra este gobierno y contra su forma de actuar”, dijo Borge.